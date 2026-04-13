AİHM, Ekrem İmamoğlu'nun Başvurusunda Türkiye'den 6 Soruya Yanıt İstedi

13.04.2026 14:30
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bireysel başvurusu üzerine Türkiye'den 6 soru istedi. Mahkeme, İmamoğlu'nun tutukluluğunun seçim sürecine etkisine dikkat çekti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun bireysel başvurusunda, Türkiye'den 6 soruya yanıt istedi. Mahkeme hükümete, 'tutuklamanın başka amaçlarla yapılıp yapılmadığı' ve 'seçim sürecine aktif katılımına engel olup olmadığı' sorularını da yöneltti. Hükümetten, başvurucu hakkında yürütülen ceza davasına ilişkin dosyada bulunan tüm belgeleri sunması istendi.

AİHM İkinci Bölümü'nün kararında, Ekrem İmamoğlu'nun tanınmış bir siyasetçi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu, 19 Mart 2025'te polis tarafından arama yapıldığı ve gözaltına alındığı hatırlatıldı. Kararda, başvurucunun tutukluluğunun devamına ilişkin itirazlarının reddedildiği ve Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun halen derdest olduğu belirtildi. İmamoğlu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkı, hakların kötüye kullanılması yasağı ve serbest seçim hakkı ihlallerinden şikayette bulundu.

AİHM'in hükümete yönelttiği sorular arasında, tutuklamanın makul şüphe temelinde olup olmadığı, tutukluluk süresinin makul olup olmadığı, hakimlerin gerekçeleri sunma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ve seçim sürecine katılımın engellenip engellenmediği yer alıyor. Mahkeme ayrıca, soruşturma dosyasının ilgili kısımlarının örneğini ve ceza davasına ilişkin tüm belgeleri talep etti.

AİHM İkinci Bölümü'nün bu bildirimi, başvuruyu ciddi bularak incelemeye aldığı anlamına geliyor. Savunma süreci, Adalet Bakanlığı bünyesindeki İnsan Hakları Daire Başkanlığı'nca yürütülecek. Hükümetin 16 hafta içinde savunmasını sunması, ardından başvurucunun 4 hafta içinde cevap vermesi gerekiyor. Tüm belgelerin incelenmesinin ardından AİHM, kabul edilebilirlik ve esas aşamasında bir karar verecek.

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

14:55
Trump onay verdi İşte ABD’nin tehlikeli Hürmüz planı
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
