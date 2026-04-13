AİHM, Ekrem İmamoğlu'nun Başvurusunda Türkiye'den 6 Soruya Yanıt İstedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun bireysel başvurusunda, Türkiye'den 6 soruya yanıt istedi. Mahkeme hükümete, 'tutuklamanın başka amaçlarla yapılıp yapılmadığı' ve 'seçim sürecine aktif katılımına engel olup olmadığı' sorularını da yöneltti. Hükümetten, başvurucu hakkında yürütülen ceza davasına ilişkin dosyada bulunan tüm belgeleri sunması istendi.

AİHM İkinci Bölümü'nün kararında, Ekrem İmamoğlu'nun tanınmış bir siyasetçi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu, 19 Mart 2025'te polis tarafından arama yapıldığı ve gözaltına alındığı hatırlatıldı. Kararda, başvurucunun tutukluluğunun devamına ilişkin itirazlarının reddedildiği ve Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun halen derdest olduğu belirtildi. İmamoğlu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkı, hakların kötüye kullanılması yasağı ve serbest seçim hakkı ihlallerinden şikayette bulundu.

AİHM'in hükümete yönelttiği sorular arasında, tutuklamanın makul şüphe temelinde olup olmadığı, tutukluluk süresinin makul olup olmadığı, hakimlerin gerekçeleri sunma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ve seçim sürecine katılımın engellenip engellenmediği yer alıyor. Mahkeme ayrıca, soruşturma dosyasının ilgili kısımlarının örneğini ve ceza davasına ilişkin tüm belgeleri talep etti.

AİHM İkinci Bölümü'nün bu bildirimi, başvuruyu ciddi bularak incelemeye aldığı anlamına geliyor. Savunma süreci, Adalet Bakanlığı bünyesindeki İnsan Hakları Daire Başkanlığı'nca yürütülecek. Hükümetin 16 hafta içinde savunmasını sunması, ardından başvurucunun 4 hafta içinde cevap vermesi gerekiyor. Tüm belgelerin incelenmesinin ardından AİHM, kabul edilebilirlik ve esas aşamasında bir karar verecek.