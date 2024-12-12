AİHM, FETÖ'cü Uçar'ın başvurusunu reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AİHM, FETÖ'cü Uçar'ın başvurusunu reddetti

AİHM, eski üsteğmen Uçar'ın adil yargılamaya dair şikayetlerini 'dayanaktan yoksun' bularak reddetti.

12.12.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan eski üsteğmen Mahmut Onur Uçar'ın Türkiye'deki yargılanmasının adil olmadığı gerekçesiyle yaptığı "dayanaktan yoksun" başvurusunu "kabul edilmez" bularak reddetti.

AİHM, FETÖ'cü Uçar'ın Türkiye'ye karşı açtığı davada nihai kararını açıkladı.

AİHM, 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan Uçar'ın şikayetlerinin "ya açıkça asılsız oldukları ya da ulusal düzeyde mevcut tüm yasal yollara başvurulmadığı için" kabul edilemez buldu.

Mahkeme, sanığın adil yargılanmadığı gerekçesiyle yaptığı şikayetinin ilk kısmına ilişkin sunduğu delilleri "dayanaktan yoksun" buldu ve bu şikayetin kabul edilemeyeceğine hükmetti.

Türk mahkemelerinin Uçar'ın hakkındaki değerlendirmelerinde ve uygulamalarında "keyfi veya gerekçesiz hiçbir şey olmadığı" belirtilen kararda, sanığın Türk mahkemelerinin hukuki yargılamalarında "hata" yaptıkları yönündeki şikayetinin de "dayanaktan yoksun" olduğu belirtildi.

AİHM kararında, Türk mahkemelerinin sanık hakkındaki bulguları "çeşitli delillere ve hem kendisine yöneltilen suçlamaların hem de lehine olan argümanların veya noktaların ayrıntılı bir analizine" dayandırdığı ve FETÖ'cü Uçar'ın Türkiye karşı şikayetlerini "kanıtlayamadığı" belirtildi.

Ayrıca Uçar'ın "kötü muameleye maruz kaldığına" ilişkin şikayetinde de mahkemeye tıbbi rapor dahil hiçbir delil sunmadığı ifade edildi.

Uçar, kendisine karşı yürütülen kovuşturmanın adil olmadığını iddia ederek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) adil yargılanma hakkına ilişkin 6. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'e başvurmuştu.

Eski üsteğmen Mahmut Onur Uçar, Kırıkkale'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Uçar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 64 kişinin yargılandığı davada savunmasını yaparken, tanklarla Genelkurmay Karargahı'na geldiğini ve A4 makineli tüfeği ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına doğru ateş ettiğini kabul etmişti.

Davada Uçar'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Darbe Girişimi, İnsan Hakları, 15 Temmuz, Politika, Mahkeme, Türkiye, Güncel, Yargı, Hukuk, Dünya, AİHM, AİHM, AİHM, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİHM, FETÖ'cü Uçar'ın başvurusunu reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: AİHM, FETÖ'cü Uçar'ın başvurusunu reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.