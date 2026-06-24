AİHM, Yunanistan'ı Mültecilerin Aile Birleşimi Hakkından Mahkum Etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), mültecilerin aile birleşimi hakkına ilişkin 3 ayrı davada Yunanistan'ı mahkum etti.

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AİHM'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mahkeme, mültecilerin aile birleşimi hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'a karşı açılan 3 ayrı davada dün karara vardı.

Mahkeme söz konusu 3 davaya ilişkin Yunanistan makamlarının aile birleşimi talepleri hakkında zamanında karar vermediğine ve davacıların elde edemeyeceği belgeleri talep ettiğine hükmetti.

AİHM, 3 davada Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "özel ve aile hayatına saygı hakkına" ilişkin 8. maddesini ve "etkili başvuru hakkına" ilişkin 13. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, Yunan makamlarının her bir davacıya 3 ay içinde 10 bin avro manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, AİHM, ilk kez Yunanistan'ı, mültecilerin aile birleşimi hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 ayrı davada mahkum etti.