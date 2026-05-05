Aile Bakanı dijital güvenlik için yola çıkıyor
Aile Bakanı dijital güvenlik için yola çıkıyor

05.05.2026 21:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, dijital risklere karşı çocukların korunması gerektiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın, dijitalin içerisinde güçlenmesini istiyoruz. Ailelerimizin de benzer şekilde. Bizim amacımız burada yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyici bir anlayış. Çünkü çocukları, gelecek olası hukuki ve sosyal risklerden korumayı amaçlıyoruz." dedi.

Göktaş, Kanal 7'deki canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Belçika'dan Türkiye'ye dönme nedenine" ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Göktaş, ailesinin göç hikayesiyle başlayan süreçte Belçika'da siyasete atıldığını, ancak değerleri doğrultusunda yaşadığı anlaşmazlıkların ardından Türkiye'de görev almayı tercih ettiğini anlattı.

Göktaş, "Türkiye'de aile yapısının korunması ve nüfus oranlarındaki düşüşe yönelik yürütülen çalışmalara" ilişkin sorusu üzerine, 2024-2028 Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini, aile ve nüfus politikalarının uzun vadeli bir perspektifle ele alındığını, bu kapsamda "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi"nin oluşturulduğunu kaydetti.

"Nüfus politikaları kapsamında belirlenen hedeflere 10 yıl içinde ulaşılıp ulaşılamayacağı" sorusuna karşılık Göktaş, bu noktada ortaya koydukları hedefleri gerçekleştireceklerine inandıklarını söyledi.

Ailelerin yeni nesil ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, onların ihtiyaçlarına yönelik politikalar geliştirmek zorunda olduklarını dile getiren Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını ve "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi"nin kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.

"Aile dostu ekosistem oluşturuyoruz"

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nın önemli bir parçasının da dijital çağda aileyi korumak ve güçlendirmek olduğunun altını çizen Göktaş, "Aile dostu ekosistem oluşturuyoruz son 1,5 senedir. Babalık iznini 2 haftaya yükselttik. Diğer yandan koruyucu ailelere yönelik ilk defa 10 günlük koruyucu aile izni tanıdık. Doğum izinlerimizi 24 haftaya çıkardık. Bu da OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde. İş yaşam dengesini sunmak adına uzaktan çalışma, esnek çalışma modellerini de hayata geçirmek zorundayız." diye konuştu.

Göktaş, "15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması düzenlemesine" ilişkin soru üzerine, dijitalleşmenin hayatın önemli bir parçası olduğunu ancak sosyal medya mecralarının, fiziksel, psikolojik ve gelişimsel açıdan olumsuz etkilere yol açabileceğini kaydetti.

Düzenleme ile çocukları korumak ve onların, dijital mecraları doğru bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Göktaş, "Dijitali, topyekun bir zararlı olarak görmememiz lazım. Dijital aslında çok hızlı bir şekilde bilgiye erişime kolaylık sağlayan bir alan. Aynı zamanda teknolojiye de çok yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın, dijitalin içerisinde güçlenmesini istiyoruz. Ailelerimizin de benzer şekilde. Bizim amacımız burada yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyici bir anlayış. Çünkü çocukları, gelecek olası hukuki ve sosyal risklerden korumayı amaçlıyoruz." dedi.

"AK Parti'nin en güçlü tarafı her zaman sahada olmak"

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili soru üzerine, bunun, çocukları korumak adına teyakkuzda olunması gerektiğini gösterdiğini, bu noktada ailelere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Ebeveynlere, çocuklarıyla ilgili bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldıklarında ya da bir danışmanlık hizmeti almak istediklerinde Bakanlığın ücretsiz hizmetlerinden faydalanmaları çağrısında bulunan Göktaş, "Aileler bu süreci yalnız başına geçirmesinler. Biz Bakanlık, devlet olarak her türlü onların yanındayız. Bir çaresizlikle karşı karşıya kaldıklarını hissetmesinler." ifadelerini kullandı.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemine ilişkin soruya karşılık Göktaş, çalışmanın 14 bakanlığın katkılarıyla ortaya çıktığını ve hanelerin gelirlerini belirli bir seviyeye çıkarmayı hedeflediğini anlattı.

Bakan Göktaş, "Belçika'da yaptığı esnaf ziyaretine yöneltilen eleştirilerin" sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Ben 1,5 sene içerisinde 81 ilimizin tamamını tamamladım. Her gittiğim yerde vatandaşlarımızla bir araya geliyorum. Benim bakanlığım doğrudan vatandaşa dokunan bir bakanlık. Doğrudan odak noktası orası. Seviyorum vatandaşlarımızla iletişimimizi. Yeri gelir eleştirir, onları dinleriz. Bizim amacımız nettir. AK Parti hükümetinin belki en güçlü tarafı budur, her zaman sahada olmak seçimi beklemeden."

Kaynak: AA

