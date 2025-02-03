Aile Bakanlığı'ndan Turabi'nin Şarkısına Erişim Engeli Talebi

Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin söylediği şarkıya ilişkin erişim engeli talebinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin sosyal medyaya yayınlanan şarkısındaki ifadeler nedeniyle Bakanlık harekete geçti. Bakanlık, şarkı videosunun, toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.