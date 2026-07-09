Aile Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Aile Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

09.07.2026 13:02
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İzmir'de miras yüzünden ailesini öldüren Mert Avcı'nın davası süren yargılama ile devam etti.

İzmir'de miras için annesi, babası ve ağabeyini silahla öldürdüğü gerekçesiyle üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert Avcı, avukatı ile müştekiler katıldı.

Savunma için söz verilen Avcı, eşiyle aralarında maddi sebepler nedeniyle sorun bulunduğunu ve bu nedenle olay günü ailesinin yanına gittiğini anlattı.

Avcı, olayda kullanılan tabancadaki parmak izini pamukla sildiği yönündeki iddiaya ilişkin, eşinin titiz biri olduğunu, bu nedenle kolonya ve pamuk aldığını, bulunan eldivenlerin ise zeytin toplamak için yanında olduğunu ileri sürdü.

Cinayetleri ağabeyinin de işlemediğini düşündüğünü ifade eden Avcı, "Onlar benim annem, babam, ağabeyim, olay nasıl bana kaldı anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım, abimin de böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Askerde bile atış talimi yapmadım." dedi.

Avcı, internetteki arama geçmişinde yüksek sesin nasıl bastırılacağına dair araştırma olmasına ilişkin de bebeklerini uyutmaya yönelik "beyaz gürültü" denilen sesleri aradığını, o sırada yanlışlıkla yüksek ses için de arama yapmış olabileceğini öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen sanığın karısı S. Avcı da Mert Avcı'nın ailesine gitmesinin nedeninin otomobilini kendisinden habersiz satmak olduğunu düşündüğünü, ondan kolonya ve pamuk istemediğini anlattı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olay

Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'ndeki eve 24 Ekim 2025'te ihbar üzerine giden polis ekipleri, Hatice ve Şadi Avcı çiftini farklı odalarda, oğulları Mehmet'i ise salonda tabancayla öldürülmüş halde bulmuştu.

Ailenin diğer çocukları Mert Avcı'nın, geriye kalan malları tek başına mirasçı olabilmek için annesi, babası ve ağabeyini öldürmeyi planladığı, cinayetleri ağabeyinin işlemiş gibi gösterdiği ve ardından intihar izlenimi verdiği değerlendirilmiş, Avcı tutuklanmıştı.

Sanık hakkında anne, baba ve ağabeyine karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA

Mert Avcı, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Miras, Yaşam, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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