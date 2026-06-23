Aile Değerlerine Vurgu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile değerlerini reyting malzemesine dönüştüren, kültürümüzü trend listelerine kurban edenlerle mücadelemiz sürecektir. Bedeli ne olursa olsun, aile yapımızın ve kültürel kodlarımızın örtülü emellerle şekillendirilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İletişim Başkanlığı'nda 'Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile Paneli' düzenlendi. Panele, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasında, teknolojinin hayatın her alanında etkisini giderek artırdığını belirterek, yapay zekanın dünyayı büyük değişime sürüklediğini ve iletişim teknolojilerinin toplumları yeni ilişki biçimlerine yönlendirdiğini dile getirdi. Bakan Göktaş, "Bu noktada, aileyi merkeze alan yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Medya ekolojisini, aile kurumu ekseninde yeniden okuyacağımız yeni yaklaşımlar. Kuşaklar arasındaki dijital uçurumu kapatacak, nesiller arasında gönül köprüleri kuracak yeni adımlara ihtiyacımız var. Dijital izolasyondan çıkmayı sağlayacak yeni anlayışlara ihtiyacımız var. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, dünya nereye giderse gitsin, teknoloji hangi yönde ilerlerse ilerlesin aile gölgesinde yetişen değerler iklimi, yarına umutla bakmamızı sağlayacak. Aile bahçemizin toprağına tutunmayan hiçbir kültür, ülkemizin yarınlarına taşınmayacak. Ancak bu düşüncelerin karşısında duran yaklaşımlar, aile kurumunu hedef alan anlayışlar ve akımlar halen varlığını sürdürüyor. Biz, ailenin merkezi rolünü pekiştiren ve nüfusla güçlenen bir Türkiye anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İletişim teknolojilerindeki değişimi aile lehine çevirmenin önemine vurgu yapan Bakan Göktaş, "Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değil. Bizim yaklaşımımız, teknolojinin; güvenli, bilinçli ve insan odaklı bir zeminde kullanımını desteklemektir. Çünkü buradaki esas mesele, teknolojinin insanı mı yönettiği, yoksa insanın mı teknolojiye yön verdiğidir. Şunu çok iyi biliyoruz; çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey, yeni bir uygulama, yeni bir ekran ya da yeni bir dijital imkan değildir. Onların en temel ihtiyacı, anne babalarının ilgisi, sevgisi ve birlikte geçirdikleri nitelikli zamandır. Aile değerlerini reyting malzemesine dönüştüren, kültürümüzü trend listelerine kurban edenlerle mücadelemiz sürecektir. Bedeli ne olursa olsun, aile yapımızın ve kültürel kodlarımızın örtülü emellerle şekillendirilmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

DURAN: DİJİTAL DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEYE GAYRET EDİYORUZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise İletişim Başkanlığı olarak, anlamlandırmak, alternatifler üretmek ve yol göstermek noktasında, üzerlerine düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getirdiklerini işaret ederek, "Maalesef, siber zorbalık, dijital şiddet gibi tehditler çocuklarımızı; kendilerini en güvende hissedecekleri yer olan evlerine kadar takip edebiliyor. Dijital ortamda karşılaştıkları bir olumsuzlukla, kafalarını yastığa koydukları anda bile yüzleşmeye devam edebiliyorlar. Bununla birlikte ailenin ve bilhassa çocuklarımızın dijital dünyada korunması mücadelesi, güçlü bir millet-devlet iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Dezenformasyonla güçlü mücadele ederken buna dikkat çekiyoruz; hem ailelerimiz hem de çocuklarımız için dijital dünyayı daha güvenli hale getirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Duran, ayrıca dijital okuryazarlığın önemine dikkat çekerek, "Başkanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu bir başka konu da medya okuryazarlığı meselesidir. Bu konuda hazırladığımız programlar ve kılavuz metinlerle toplumsal bir kalkan oluşturmayı hedefliyoruz. Ailelerimizin de desteğiyle bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" dedi.