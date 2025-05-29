Aile Güçlendirme Vurgusu

Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim, aile merkezli kalkınma yaklaşımının hayati önemde olduğunu, aileyi güçlendirmeyi kalkınmanın temeli gördüklerini söyledi.

Sulaiman-Ibrahim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından AA muhabirine konuştu.

İstanbul'da düzenlenen forumda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sulaiman-Ibrahim, forumun zamanlamasının çok yerinde olduğunu belirtti.

Sulaiman-Ibrahim, "Pek çok ülke, kalkınma gündeminin merkezine aileyi koydu ve Nijerya da bu ülkelerden biri. Bu düzeyde aile birimini tartışmak üzere meslektaşlarımla bir araya gelmek beni heyecanlandırıyor." dedi.

Ailenin dünyanın her yerinde aynı olduğunu ve benzer sorunlarla karşı karşıya bulunduklarını ifade eden Bakan Sulaiman-Ibrahim, "İster Tokyo'da, ister Nijerya'da olsun, aile birimi aynıdır. Hepimiz salgınlar, demografik değişimler gibi küresel sorunlarla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Sulaiman-Ibrahim, Nijerya'nın sağlık hizmetleri, sosyal refah programları, kadın ve çocukları merkeze alan politikalarla aile yapısını güçlendirmeye yönelik çok sayıda girişimi hayata geçirdiğini, özellikle kadınların ya da çocukların hane halkının sorumluluğunu üstlendiği ailelerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Dijital çağda aile değerlerini korumalıyız"

Dijital çağda medyanın aile yaşamı üzerindeki etkilerine dikkati çeken Sulaiman-Ibrahim, " Medya, artık hayatımızın bir parçası ama doğru kullanmazsak aile içinde kopukluklara neden oluyor. Dün sergide gördüm, aile üyeleri yan yana ama herkes kendi telefonunda. Bu, yalnızca Nijerya'da değil dünyanın birçok yerinde yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Sulaiman-Ibrahim, dijitalleşmenin avantajlarını öne çıkarmak gerektiğini vurgulayarak, medya okuryazarlığına önem verilmesini, çevrim içi eğitim ve çocuklara yönelik denetimli dijital içeriklerin desteklenmesi gerektiğini savundu.

"Aile politikası, tüm toplumun ortak meselesi olmalı"

Aileyi desteklemenin sadece hükümetlerin değil toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğunu ifade eden Sulaiman-Ibrahim, "Aile politikası, bir toplum politikasıdır. Geleneksel liderlerimiz, dini önderlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da bu sürecin içinde olmalı." görüşünü paylaştı.

Sulaiman-Ibrahim, kalkınma ortaklarına seslenerek, bütçelerde aileye yönelik politikalara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

"Evlilikten ve çocuk sahibi olmaktan vazgeçmeyin" çağrısı

Bakan Sulaiman-Ibrahim, gençlere çağrıda bulunmak istediğini dile getirerek, "Evlilikten ya da çocuk sahibi olmaktan sizi hiçbir şey alıkoymamalı." dedi.

Ülkesinde hükümetin çocuk sahibi olan ailelere yönelik şartlı nakit destek programları üzerinde çalıştığını kaydeden Sulaiman-Ibrahim, çok çocuklu aileler ve çalışan anneler için kreş destekleri ve sağlık yardımları gibi politikalar geliştirdiklerini söyledi.

Sulaiman-Ibrahim, boşanma oranlarının da arttığına dikkati çekerek, "Mesele sadece evlenmek değil evliliği sürdürebilmek. Bu nedenle aileyi güçlendirmek için bütüncül bir sistem yaklaşımı gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bazı ülkelerde uygulanan doğum sonrası şartlı nakit yardımı programlarını örnek gösteren Sulaiman-Ibrahim, "Doğumla birlikte verilen destekler, çocuğun büyüme sürecinde aileye ciddi katkı sağlıyor. Bu tür modellerin tüm ülkelerde uygulanmasının gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sulaiman-Ibrahim, kamu hizmetlerinin de aileleri güçlendirmede etkin rol oynayabileceğini, aileyi güçlü tutmanın güçlü toplumlar ve güçlü gelecek için şart olduğunu sözlerine ekledi.