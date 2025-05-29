Aile Güçlendirme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile Güçlendirme Vurgusu

29.05.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Kadın İşleri Bakanı, aile merkezli kalkınmanın önemini ve politikalarını vurguladı.

Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim, aile merkezli kalkınma yaklaşımının hayati önemde olduğunu, aileyi güçlendirmeyi kalkınmanın temeli gördüklerini söyledi.

Sulaiman-Ibrahim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından AA muhabirine konuştu.

İstanbul'da düzenlenen forumda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sulaiman-Ibrahim, forumun zamanlamasının çok yerinde olduğunu belirtti.

Sulaiman-Ibrahim, "Pek çok ülke, kalkınma gündeminin merkezine aileyi koydu ve Nijerya da bu ülkelerden biri. Bu düzeyde aile birimini tartışmak üzere meslektaşlarımla bir araya gelmek beni heyecanlandırıyor." dedi.

Ailenin dünyanın her yerinde aynı olduğunu ve benzer sorunlarla karşı karşıya bulunduklarını ifade eden Bakan Sulaiman-Ibrahim, "İster Tokyo'da, ister Nijerya'da olsun, aile birimi aynıdır. Hepimiz salgınlar, demografik değişimler gibi küresel sorunlarla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Sulaiman-Ibrahim, Nijerya'nın sağlık hizmetleri, sosyal refah programları, kadın ve çocukları merkeze alan politikalarla aile yapısını güçlendirmeye yönelik çok sayıda girişimi hayata geçirdiğini, özellikle kadınların ya da çocukların hane halkının sorumluluğunu üstlendiği ailelerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Dijital çağda aile değerlerini korumalıyız"

Dijital çağda medyanın aile yaşamı üzerindeki etkilerine dikkati çeken Sulaiman-Ibrahim, " Medya, artık hayatımızın bir parçası ama doğru kullanmazsak aile içinde kopukluklara neden oluyor. Dün sergide gördüm, aile üyeleri yan yana ama herkes kendi telefonunda. Bu, yalnızca Nijerya'da değil dünyanın birçok yerinde yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Sulaiman-Ibrahim, dijitalleşmenin avantajlarını öne çıkarmak gerektiğini vurgulayarak, medya okuryazarlığına önem verilmesini, çevrim içi eğitim ve çocuklara yönelik denetimli dijital içeriklerin desteklenmesi gerektiğini savundu.

"Aile politikası, tüm toplumun ortak meselesi olmalı"

Aileyi desteklemenin sadece hükümetlerin değil toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğunu ifade eden Sulaiman-Ibrahim, "Aile politikası, bir toplum politikasıdır. Geleneksel liderlerimiz, dini önderlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da bu sürecin içinde olmalı." görüşünü paylaştı.

Sulaiman-Ibrahim, kalkınma ortaklarına seslenerek, bütçelerde aileye yönelik politikalara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

"Evlilikten ve çocuk sahibi olmaktan vazgeçmeyin" çağrısı

Bakan Sulaiman-Ibrahim, gençlere çağrıda bulunmak istediğini dile getirerek, "Evlilikten ya da çocuk sahibi olmaktan sizi hiçbir şey alıkoymamalı." dedi.

Ülkesinde hükümetin çocuk sahibi olan ailelere yönelik şartlı nakit destek programları üzerinde çalıştığını kaydeden Sulaiman-Ibrahim, çok çocuklu aileler ve çalışan anneler için kreş destekleri ve sağlık yardımları gibi politikalar geliştirdiklerini söyledi.

Sulaiman-Ibrahim, boşanma oranlarının da arttığına dikkati çekerek, "Mesele sadece evlenmek değil evliliği sürdürebilmek. Bu nedenle aileyi güçlendirmek için bütüncül bir sistem yaklaşımı gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bazı ülkelerde uygulanan doğum sonrası şartlı nakit yardımı programlarını örnek gösteren Sulaiman-Ibrahim, "Doğumla birlikte verilen destekler, çocuğun büyüme sürecinde aileye ciddi katkı sağlıyor. Bu tür modellerin tüm ülkelerde uygulanmasının gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sulaiman-Ibrahim, kamu hizmetlerinin de aileleri güçlendirmede etkin rol oynayabileceğini, aileyi güçlü tutmanın güçlü toplumlar ve güçlü gelecek için şart olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Politika, istanbul, Nijerya, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Güçlendirme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

12:42
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in koltuğuna oturacak ismi belirledi
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi
11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
17:45
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
17:18
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
16:37
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
16:33
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
16:28
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
16:28
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 12:51:38. #7.13#
SON DAKİKA: Aile Güçlendirme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.