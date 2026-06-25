Aile Hakemliği Çağrısı

(TBMM) - HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, artan boşanma oranlarının en ağır yükünü çocukların taşıdığını belirterek, aile içi anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözülmesini amaçlayan "Aile Hakemliği Sistemi"nin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, aile kurumunun korunmasına yönelik "Aile Hakemliği Sistemi"nin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Dinç, GSM operatörlerinin kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliklerini eleştirirken, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna da tepki gösterdi.

Türkiye'de boşanma oranlarının her geçen yıl arttığını belirten Dinç, TÜİK verilerine göre 2025 yılında 193 bin 793 çiftin boşandığını, bu süreçlerden ise 191 bin 371 çocuğun doğrudan etkilendiğini söyledi.

Boşanmanın yalnızca eşlerin yollarını ayırması anlamına gelmediğini ifade eden Dinç, "Boşanma; çocukların güven, sevgi ve aidiyet duygularının da sarsılmasına yol açmaktadır. Boşanmalardan masum yavrular etkileniyor. Bu çocukların ne suçu var?" dedi. Dinç, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim'de aile içi anlaşmazlıkların çözümü için tavsiye edilen aile hakemliği sisteminin hayata geçirilmesi; eşlerin sorunlarını sağlıklı bir zeminde değerlendirmesine, uzlaşma yollarının bulunmasına ve evliliklerin gereksiz sebeplerle sona ermesinin önlenmesine katkı sağlayacaktır. Aile mahremiyeti mahkemeye taşınıyor, yuvalar darmadağın oluyor. Bundan dolayı bu sistem çok önemli. Bu sistem, boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda da tarafların ve özellikle çocukların süreci en az hasarla atlatmalarına vesile olacaktır. Ailenin korunması, milletin varlığının korunmasıdır. Aile Hakemliği Sistemi; sorun yaşayan aileleri dağılmaktan koruyan, bu sayede çocukların geleceğinin kararmasını önleyen önemli bir çözüm mekanizmasıdır. Bu bağlamda Aile Hakemliği Sistemi bir an önce hayata geçirilmelidir."