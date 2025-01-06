Aile Hekimleri için İş Bırakma Yok

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, vatandaşların mağdur olmaması için bazı aile hekimlerinin iş bırakmalarına ilişkin, "Bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız." ifadesini kullandı.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı bazı sendika ve derneklerin 6-10 Ocak'ta aile hekimliklerinde, 8 Ocak'ta ise tüm sağlık kurumlarında iş bırakma kararı aldıklarını hatırlattı.

Diyalog kapılarını sürekli açık tutarak hekimler, aile hekimleri, aile sağlığı hemşire ve ebeleri için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Doğan, "Sorunlar diyalogla çözülür. Diyalog kapısını kapatacak her eylem ve hareket sorunun daha da büyümesine neden olur. Bu nedenle bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız." açıklamasında bulundu.

Doğan, aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerinin sorunlarını dile getirmek ve taleplerini iletmek için ziyaretlerde bulunduklarını kaydetti.