Aile Hekimlerinden Yeni Kılavuza Tepki

08.04.2026 13:58
İSTAHED, yeni HYP Kılavuzu'nu eleştirerek, aile hekimlerinin iş yükünün arttığını belirtti.

(ANKARA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Hastalık Yönetim Platformu (HYP) Tarama ve Takip Kılavuzu'na ilişkin, "Kısaca, 'aynı iş yüzde 15 daha az maaş, fazla iş aynı maaş. Sonuç olarak; bu düzenlemelerle anlıyoruz ki bakanlık, sahada çalışacak aile hekimi bulamayana kadar kriter eklemeye devam edecek. Aile hekimliği çalışanlarını canından bezdiren ve tükenmişlik noktasına getiren bu Eziyet Yönetmeliği geri çekilene kadar biz elimizden gelen mücadeleyi her platformda göstermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni "HYP Tarama ve Takip Kılavuzu"na tepki gösteren İSTAHED Yönetim Kurulu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yeni yayınladığı HYP Tarama ve Takip Kılavuzu, sahadaki bitmek bilmeyen iş yükümüze yeni iş yükleri tanımlarken negatif performansı ön planda tutmaktadır. Yeni izlemler eklenirken maksimum katsayı 1,5'ta tutulmuş olup aile hekimlerinin başarısı yine cezalandırılmıştır. Yüksek oranlarda yapılan tarama ve takiplerin katsayıları düşürülmüş, yapılması ihtimallere bağlı olan kanser taramalarının katsayıları arttırılmıştır. Yeni eklenen izlemlerle birlikte yeni negatif performanslar da eklenmiştir."

Açıklamada, yeni kılavuzdaki katsayı değişikliklerinin maaşlara yansımasına ilişkin şu veriler yer aldı:

"DM (Diabetes Mellitus), HT (Hipertansiyon), Obezite, KVR (Kardiyovasküler Risk) tarama ve izlem ile yaşlı izlemlerin maksimum kat sayılarındaki düşüş katsayı çarpanlarına 0,8778 olarak yansıyacaktır. Süreç yönetimi eskiden her aile hekiminin birim katsayısına 1,03 olarak yansıtılırken yeni kılavuzda 1 olarak belirlenmiş, bu da katsayıda 0,9708'lik bir kayıp olarak yansıyacaktır. Yeni getirilen izlemlerin negatif performansları toplam değeri 0,9645 olarak yansıyacaktır."

Ne şanslıyız ki kanser taramaları tam yapabilen bir aile hekimi artık 1,0147 daha fazla katsayı kazanacaktır. Ama biliyoruz ki kanser taramaları hekimin çabasından çok şansına bağlı; yani yeterli kiti var mı, hastası kabul etti mi, mamografi imkanı var mı? Bu konularda şanslıysa 1,0147 ek katsayı kazanacaktır.

Bu 4 yeni ek katsayıyı çarptığımızda 0,8339'a ulaşmaktayız. Bu demektir ki, Nisan ayında tüm tarama ve takiplerini eksiksiz yerine getiren bir aile hekimi maaş çarpanı olarak 1.5 almaktayken, aynı çalışmayla 1,2590 katsayı elde edecektir. yüzde 15'i aşan katsayı kaybı ve buna bağlı maaş kaybı yaşayacaktır. Yeni işleri yapmakla bu maaş kaybı ancak giderilebilme imkanı doğacaktır. Ancak yeni izlemlerle maaş katsayısı yine 1,5'u geçemeyecek ve ek gelir elde edilmeyecektir.

"Bu Eziyet Yönetmeliği geri çekilene kadar elimizden gelen mücadeleyi göstermeye devam edeceğiz"

Kısaca, 'aynı iş yüzde 15 daha az maaş, fazla iş aynı maaş!' Sonuç olarak; bu düzenlemelerle anlıyoruz ki bakanlık, sahada çalışacak aile hekimi bulamayana kadar kriter eklemeye devam edecek. Aile hekimliği çalışanlarını canından bezdiren ve tükenmişlik noktasına getiren bu Eziyet Yönetmeliği geri çekilene kadar biz elimizden gelen mücadeleyi her platformda göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
