Aile Hekimlerinden Yeni Kılavuza Tepki

(ANKARA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Hastalık Yönetim Platformu (HYP) Tarama ve Takip Kılavuzu'na ilişkin açıklamasını yaptı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni "HYP Tarama ve Takip Kılavuzu"na tepki gösteren İSTAHED Yönetim Kurulu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yeni yayınladığı HYP Tarama ve Takip Kılavuzu, sahadaki bitmek bilmeyen iş yükümüze yeni iş yükleri tanımlarken negatif performansı ön planda tutmaktadır. Yeni izlemler eklenirken maksimum katsayı 1,5'ta tutulmuş olup aile hekimlerinin başarısı yine cezalandırılmıştır. Yüksek oranlarda yapılan tarama ve takiplerin katsayıları düşürülmüş, yapılması ihtimallere bağlı olan kanser taramalarının katsayıları arttırılmıştır. Yeni eklenen izlemlerle birlikte yeni negatif performanslar da eklenmiştir."

Açıklamada, yeni kılavuzdaki katsayı değişikliklerinin maaşlara yansımasına ilişkin şu veriler yer aldı:

"DM (Diabetes Mellitus), HT (Hipertansiyon), Obezite, KVR (Kardiyovasküler Risk) tarama ve izlem ile yaşlı izlemlerin maksimum kat sayılarındaki düşüş katsayı çarpanlarına 0,8778 olarak yansıyacaktır. Süreç yönetimi eskiden her aile hekiminin birim katsayısına 1,03 olarak yansıtılırken yeni kılavuzda 1 olarak belirlenmiş, bu da katsayıda 0,9708'lik bir kayıp olarak yansıyacaktır. Yeni getirilen izlemlerin negatif performansları toplam değeri 0,9645 olarak yansıyacaktır."

Ne şanslıyız ki kanser taramaları tam yapabilen bir aile hekimi artık 1,0147 daha fazla katsayı kazanacaktır. Ama biliyoruz ki kanser taramaları hekimin çabasından çok şansına bağlı; yani yeterli kiti var mı, hastası kabul etti mi, mamografi imkanı var mı? Bu konularda şanslıysa 1,0147 ek katsayı kazanacaktır.

Bu 4 yeni ek katsayıyı çarptığımızda 0,8339'a ulaşmaktayız. Bu demektir ki, Nisan ayında tüm tarama ve takiplerini eksiksiz yerine getiren bir aile hekimi maaş çarpanı olarak 1.5 almaktayken, aynı çalışmayla 1,2590 katsayı elde edecektir. yüzde 15'i aşan katsayı kaybı ve buna bağlı maaş kaybı yaşayacaktır. Yeni işleri yapmakla bu maaş kaybı ancak giderilebilme imkanı doğacaktır. Ancak yeni izlemlerle maaş katsayısı yine 1,5'u geçemeyecek ve ek gelir elde edilmeyecektir.

Kısaca, 'aynı iş yüzde 15 daha az maaş, fazla iş aynı maaş!' Sonuç olarak; bu düzenlemelerle anlıyoruz ki bakanlık, sahada çalışacak aile hekimi bulamayana kadar kriter eklemeye devam edecek. Aile hekimliği çalışanlarını canından bezdiren ve tükenmişlik noktasına getiren bu Eziyet Yönetmeliği geri çekilene kadar biz elimizden gelen mücadeleyi her platformda göstermeye devam edeceğiz."