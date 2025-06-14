Aile Hekimlerine Kesinti Tepkisi - Son Dakika
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Aile Hekimlerine Kesinti Tepkisi

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14.06.2025 11:38
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Aile Hekimlerine Kesinti Tepkisi
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Birlik Sağlık Sen, aile hekimleri ve hemşirelerin maaş kesintilerine karşı çıktı, 'parayla terbiye' dedi.

(İZMİR) – Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında aile hekimleri ve hemşirelerinin maaşlarından yapılan kesintilere tepki gösterdi. Doğruyol, yeni düzenlemenin sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, uygulamayı "parayla terbiye dönemi" olarak nitelendirdi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğiyle birlikte aile hekimlerimizin maaşlarında haziran ayı itibarıyla yüzde 12-13 oranında kesintiler yapıldı. Aile hekimlerine her altı ayda bir gitmesi gereken vatandaşlarımızın gitmemesinden dolayı yapıldı. Vatandaşlar bu konuda zaten bilgi sahibi değiller. Sağlıklı olan vatandaş ihtiyacı yoksa neden aile hekimine gitsin? Okula gitmeyen öğrenciden dolayı öğretmenin maaş kesiliyor mu? Kesilmiyor. Camiye gitmeyen cemaatten dolayı imamın maaş kesiliyor mu? Kesilmiyor. Böyle bir kesintinin yapılması zaten çok saçma bir durum. Bu kesintilerin maaş zammı ayında yapılmış olmakta daha da saçma bir durum ve hekim arkadaşlarımızdan ve hemşire arkadaşlarımızdan kesilen oran gerçekten çok yüksek.

Aile Hekimliği sisteminde çalışan hekim ve hemşirelerimizin iş yükü her geçen gün artmakta. Vital bulguların girilmesi istenmekte. Vital bulguların girilmesiyle ilgili şu an 3 bin 500 nüfusa bakan bir aile hekimimizin o bulguları girmesi mümkün değil. Bu hizmeti verebilmesi için aile hekiminin nüfusu en fazla 2 bin olabilir. Ancak 2 bin nüfus değil şu an 3 bin 500 nüfus var. Kaldı ki aile hekimlerimizin pek çoğu diğer yanındaki arkadaşın izne ayrılmasıyla birlikte 7 bin nüfusa hizmet vermekte. 7 bin nüfusta hem hekim ve hemşire arkadaşın hizmet vermesi durumunda bu istenen verileri sisteme girmesi mümkün değildir."

"Parayla terbiye dönemi başladı"

Doğruyol, maaş kesintilerinin sağlık çalışanları üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanıldığını savunarak, "Aile hekimliğinde maalesef parayla terbiye dönemi başlamıştır. Hekim ve hemşire arkadaşlarımıza şunu yaparsanız para veririz, bunu yapmazsanız paranız keseriz şeklinde parayla terbiye dönemiyle bu işler devam etmektedir. Aile hekimliğinde özgürce tedavinin önü kesilmektedir. Aile hekimliğinde yani sağlık hizmetleri sunumunda para ile deontoloji yer değiştirmektedir. İlginç olan bir konuda aile hekimliğinden kesilen paranın hangi kalemde ne için kesildiği bordrolarda görülmemektedir" diye konuştu.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastaya hizmet vermenin karşılığı para olamaz. Parayla terbiye olamaz. Aile hekimlerimizin ya da hemşire arkadaşlarımızın aldığı dersler arasında iktisat dersleri okutulmuyor. Aile hekim ve hemşire arkadaşlarımız ay sonu itibarıyla ne kadar maaş alacaklarını bilememekte ve emin olun her ay ellerinde kağıt kalemle ne kadar maaş alacaklarını hesaplarını yapmaktalar. Son zamanlarda aile hekimliğinde çalışan hekim ve hemşirelerimizden istenen yapılması gereken iş ve işlemler adeta hekim ve hemşirelerimizin zulmetmektedir. Aile hekimliğinde parayla terbiye olmaz. Aile hekimliği sisteminde çalışan arkadaşlarımızın mutlaka rahat bir şekilde görevlerini yapabilmeleri gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Ahmet Doğruyol, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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