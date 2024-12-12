Aile Hekimliği Bütçesi Düşüyor - Son Dakika
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Aile Hekimliği Bütçesi Düşüyor

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AHESEN Başkanı Kandemir, 2025 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın azaldığını belirtti.

12.12.2024 16:43
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(ANKARA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin "2025 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan oran, önceki yıllara göre daha da düşürülmüştür. Ülkedeki toplam poliklinik yükünün yüzde 40'ını aile hekimliği karşılamaktadır. Ayrıca hastalıkların yüzde 80'i, iyi bir aile hekimliği uygulaması ve yeterli bütçe ile çözülebilir" dedi.

AHESEN Genel Başkanı Doktor Ahmet Kandemir, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin açıklama yaptı. Sağlığa ayrılan payın beklentilerinin çok altında olduğunu belirten Kandemir, daha acı olan durumun koruyucu sağlık hizmetlerine geçen yıldan bile daha az pay ayrıldığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın toplam bütçesinin yüzde 27'sini koruyucu sağlık hizmetlerine, yüzde 72'sini ise tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrıldığını vurgulayan Kandemir, "2025 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan oran, önceki yıllara göre daha da düşürülmüştür" dedi.

"Ülkedeki toplam poliklinik yükünün yüzde 40'ını aile hekimliği karşılamaktadır"

Kandemir, "Aşılamalar, kronik hasta takipleri, kanser taramaları gibi hizmetler birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında sunulmaktadır. Ülkedeki toplam poliklinik yükünün yüzde 40'ını aile hekimliği karşılamaktadır. Ayrıca hastalıkların yüzde 80'i, iyi bir aile hekimliği uygulaması ve yeterli bütçe ile çözülebilir" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun göreve başladığında birinci basamağı güçlendirme sözü verdiğini hatırlatan Kandemir, "Yeni aile hekimliği yönetmeliğinin getirdiği sorunlar ve bütçede birinci basamağa ayrılan payın azalması, aile hekimliğine gereken önemin verilmediğini açıkça göstermektedir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Ahmet Kandemir, Politika, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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