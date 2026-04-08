Aile Hekimliği Performans Kılavuzu Sağlık Çalışanlarını Endişelendiriyor
Aile Hekimliği Performans Kılavuzu Sağlık Çalışanlarını Endişelendiriyor

08.04.2026 20:09
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın yeni performans kılavuzunun aile hekimlerinin iş yükünü artıracağını ve gelir kaybına yol açacağını belirtti. Hekimler, yeni düzenlemelerin sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz etkileyeceğinden endişeli.

Aile hekimliği sisteminde uygulanması planlanan yeni performans kılavuzu, sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemenin aile hekimlerinin iş yükünü artıracağını ve maaşlarında ciddi kayıplara neden olacağını söyledi. Kandemir, mevcut sistemde çalışanların hak ettikleri ücreti alamadığını, yeni kriterlerle mevcut maaşlarını almanın bile zorlaştırıldığını ifade etti.

Dr. Kandemir, yeni kılavuzun hekimleri daha fazla bürokratik işlem ve veri girişine zorlayarak, hastaya ayrılan zamanı azaltacağını ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Performans değerlendirmesinin veri girişine dayandırılmasının hekimleri sağlık hizmetinden uzaklaştırdığını vurguladı. Ayrıca, katsayı değişikliklerinin gelirlerde yüzde 15'i aşan düşüşe yol açtığını ve temel halk sağlığı hizmetlerinin katsayılarının düşürüldüğünü açıkladı.

Kandemir, yeni düzenlemelerin çalışanları tükenmişliğe sürüklediğini ve 'angarya suçtur' diyerek uyarıda bulundu. Aile hekimliği sisteminin yapısal sorunlarının devam ettiğini, yeni düzenlemelerin bu sorunları çözmek yerine büyüttüğünü dile getirdi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sistemin temeli olduğunu hatırlatarak, aile hekimliğinin zayıflamasının tüm sağlık sistemini etkileyeceğini vurguladı ve Sağlık Bakanlığı'ndan düzenlemelerden vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sağlık Bakanlığı, Güncel

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
