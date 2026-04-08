Aile Hekimliği Performans Kılavuzu Sağlık Çalışanlarını Endişelendiriyor

Aile hekimliği sisteminde uygulanması planlanan yeni performans kılavuzu, sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemenin aile hekimlerinin iş yükünü artıracağını ve maaşlarında ciddi kayıplara neden olacağını söyledi. Kandemir, mevcut sistemde çalışanların hak ettikleri ücreti alamadığını, yeni kriterlerle mevcut maaşlarını almanın bile zorlaştırıldığını ifade etti.

Dr. Kandemir, yeni kılavuzun hekimleri daha fazla bürokratik işlem ve veri girişine zorlayarak, hastaya ayrılan zamanı azaltacağını ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Performans değerlendirmesinin veri girişine dayandırılmasının hekimleri sağlık hizmetinden uzaklaştırdığını vurguladı. Ayrıca, katsayı değişikliklerinin gelirlerde yüzde 15'i aşan düşüşe yol açtığını ve temel halk sağlığı hizmetlerinin katsayılarının düşürüldüğünü açıkladı.

Kandemir, yeni düzenlemelerin çalışanları tükenmişliğe sürüklediğini ve 'angarya suçtur' diyerek uyarıda bulundu. Aile hekimliği sisteminin yapısal sorunlarının devam ettiğini, yeni düzenlemelerin bu sorunları çözmek yerine büyüttüğünü dile getirdi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sistemin temeli olduğunu hatırlatarak, aile hekimliğinin zayıflamasının tüm sağlık sistemini etkileyeceğini vurguladı ve Sağlık Bakanlığı'ndan düzenlemelerden vazgeçmesi çağrısında bulundu.