Aile İçi Sorunlarda Uzman Desteği Önemi - Son Dakika
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Aile İçi Sorunlarda Uzman Desteği Önemi

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Ali Güngör, aile sorunlarının çözümünde profesyonel desteğin gerekliliğini vurguladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Psikolojik Danışman Dr. Ali Güngör, aile içi sorunların çözümünde profesyonel desteğin önemli olduğunu söyledi.

Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aileye nostaljik değil gerçeklikle bakılması gerektiğine ve aile yapısının son 50 yılda değişimler geçirdiğini söyledi.

Bu değişimlerin istatistiksel verilerle ve güncel hayatta fark edilebilir olduğunu belirten Güngör, "Artık Türkiye nüfusu yaşlanmakta. Bununla birlikte doğurganlık oranı düşmekte. Tek kişinin yaşadığı hanelerin büyümesi, evlilik yaşının uzaması gibi birçok yeni konu aslında aileye olan ilgiyi hem bireysel olarak hem toplumsal hem de siyaset bağlamında mimariden hukuka ekonomiden tarıma birçok farklı konuda ele almamız gerektiğini karşımıza çıkarıyor." dedi.

Aile içinde yaşanan sorunların çözümünde uzman desteğinin alması gerektiğini vurgulayan Güngör, "Nasıl ki bedenimizde bir zorlanma ortaya çıktığı vakit bir uzman desteği alıyorsak ailelerin hayatlarındaki ilişkisel sorunlarda zorlanmalar gibi konu ortaya çıktığında bireylerin ilişkileri için muhakkak ki profesyonel destek hizmetini alma gerektiğini öneriyoruz. Çünkü çözülmeyen sorun ne yazık ki giderek büyüyor." ifadeleri kullandı.

Güngör, uzman desteğinin toplumda yaygın şekilde alınan bir hizmet olmadığını belirterek, "Uzman desteğinin alınması toplumda ne yazık ki şu an istenilen seviyede değil. Gerek mahremiyet, gerek kültürel yapı gibi sebeplerle istenilen seviyede değil. Gerek sosyal mecralarda, gerek literatürde, gerekse en yakınımızdaki kamu kurumlarına giderek birey bu hizmetlerden ihtiyaç duyduğu şeyi alabilir." diye konuştu.

"Beş haneden birisi tek kişilik yaşayan aileler"

Türkiye'de her beş haneden birinde tek kişinin yaşadığını ifade eden Güngör, bu durumun sadece yalnızlaşmaya bağlı tutulmaması gerektiğini ve iş, eğitim, bireyselleşme, yaşlanma gibi konuların da etkili olduğunu dile getirdi.

Yalnızlaşmadan dolayı geniş aile figürünün giderek çekirdek aile figürüne dönüştüğüne işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"Beş haneden birisi tek kişilik yaşayan aileler. Bunların tabii ki bazı zorlanmaları var. Geniş aile çok ciddi bir destek alanı sunuyor bize. Afetlerde mesela genç aileler çok daha güçlü şekilde toparlanır. Bir insan tek başına yaşayabilir. Ama zorlanmalarda hayatın yükünde, ekonomik olarak buhranlarda, krizlerde geniş aile sistemi destek olur. Türkiye'nin aile profil yapısındaki geniş aileler tek kişilik haneler kadar güçlü."

Geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına bir dönüşüm olduğunu dikkati çeken Güngör, "Sadece ülkemizin yaşadığı bir durum değil. Aslında tüm dünyanın içinde bulunduğu, içinden geçtiği bir süreç. Bizim kültürel izlerimiz çok güçlü bu konuda. Tüm dünyanın geçirdiği süreç karşısında da aile ekosisteminin, Türkiye'deki sistemi güçlenerek çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ali Güngör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile İçi Sorunlarda Uzman Desteği Önemi - Son Dakika

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