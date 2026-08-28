Aile Katılımı Güçleniyor

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçirilecek. Uyum eğitimleri kapsamında veliler de sürece etkin olarak katılacak, bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelgede yer alan, uyum eğitimleri ve aile katılım etkinliklerinin Bakanlıkça belirlenen takvim ve program çerçevesinde ailenin sürece etkin katılımı esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda, yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum süreçlerine daha etkin katılımı sağlanacak.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Aileyi güçlendirecek politikalara yön vermesi amacıyla ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde gerçekleştirilecek program kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül 2026 tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine etkin katılımı sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda; kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları "Ailemle Okul Yolu Programı" adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.