Aile Katliamı: Bahtiyar Aladağ\'ın Güvenlik Kamerasındaki Son Anları

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İSTANBUL'da aile fertleri ve bir kuaförü öldürdükten sonra hayatına son veren Bahtiyar Aladağ'ın Büyükçekmece'deki aile evine giriş ve çıkış yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası, kayınvalidesi ve eniştesi ile bir kuaförü öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın (33) anne ve babasını öldürüp kız kardeşini yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkarak otomobille Avcılar'a gittiği görüntüler ortaya çıktı. Aladağ'ın araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.