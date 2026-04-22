Aile Katliamı: Oğul Hem Ebeveynlerini Hem Kendini Öldürdü

Üsküdar'da anne ve babasını silahla öldüren kişi, kendi yaşamını da sonlandırdı.

Küçüksu Mahallesi Barbaros Paşa Caddesi'nde bulunan sitedeki dairede D.I. (38), annesi B.I. (67) ve babası H.I'yı (67) silahla öldürdü.

D.I. daha sonra silahla kendi hayatına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.