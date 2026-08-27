Aile, Kızları İçin İşitme Cihazı Yardımı Bekliyor - Son Dakika
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Aile, Kızları İçin İşitme Cihazı Yardımı Bekliyor

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Adana'da 11 yaşındaki Ayşegül, kırılan işitme cihazı yüzünden eğitimde ve iletişimde zorluk yaşıyor.

Adana'da 11 yaşındaki kızlarının 3 yıl önce sokakta oynadığı sırada "biyonik kulak" olarak bilinen işitme cihazı kırılan aile, evlatlarının yeniden duyabilmesi ve eğitimini sürdürebilmesi için yardım bekliyor.

Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden Ebru (35) ve Abdullah Şiş (35) çiftinin kızları Ayşegül'ün (11), üç yıl önce sokakta oynadığı sırada işitme cihazı kırıldı.

Bu yıl dördüncü sınıfta eğitimine devam edecek Ayşegül, ilk üç yıl işitme cihazı kırık olduğu için okulda uyum sorunu yaşadı.

Anne Ebru Şiş, evinde gazetecilere, dört çocuğundan Ayşegül ve Ayfer'in (12) doğuştan işitme engelli dünyaya geldiğini söyledi.

Devlet desteğiyle yaklaşık 5 yıl önce gerçekleştirilen koklear implant ameliyatıyla kızları Ayşegül'e biyonik kulak takıldığını anlatan Şiş, bu sayede kızlarıyla iletişim kurabildiklerini belirtti.

Şiş, işitme cihazının kırılmasıyla kızının okulda işlenen konuları öğrenmekte güçlük çektiğini, arkadaşlarıyla da iletişim kuramadığı için içine kapandığını ifade etti.

İnşaat işçisi kocasının iki yıl önce işten motosikletle evine dönerken otomobilin çarpması sonucu sol bacağından yaralandığını ve ameliyatla bacağına implant takıldığını kaydeden Şiş, eşinin kaza sonrası uzun süre çalışamadığını ve bu süreçte yaşadıkları ekonomik zorlukları anlattı.

"Kızımın duymasını ve yaşıtlarıyla oynayabilmesini istiyorum"

Şiş, eşinin kaza sonrası devam eden rahatsızlığı nedeniyle mesleğini sürdürmekte zorlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kocam iki gün çalışıyor, iki gün çalışamıyor. Maddi sıkıntı yaşadığımız için kızıma kırılan işitme cihazının yenisini alamıyoruz. Çok zor durumdayız. Kızım işitme cihazı olmadan 3 yıl okula gidip geldi. Bu da onun eğitim almasını engelliyor. Arkadaşlarıyla iletişim kurmakta da zorluk çekiyor. Bu durum onu çok üzüyor. Çocuğum tamamen bana bağımlı. Bu duruma çok üzülüyorum. İçim yanıyor ama elimden bir şey gelmiyor. Büyük kızım da doğuştan işitme engelli, onun işitme cihazı da arızalı. Ekonomik gücümüz yetmediği için yenisini alamıyoruz."

Yakın zamanda okulların açılacağını anımsatan Ebru Şiş, "Kızımın duymasını ve yaşıtlarıyla oynayabilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile, Kızları İçin İşitme Cihazı Yardımı Bekliyor - Son Dakika

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