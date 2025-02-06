Aile Şirketinde Eğitim Atağı: Hem Baba Hem Oğlu Mesleki Eğitim Merkezi'nde - Son Dakika
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Aile Şirketinde Eğitim Atağı: Hem Baba Hem Oğlu Mesleki Eğitim Merkezi'nde

Aile Şirketinde Eğitim Atağı: Hem Baba Hem Oğlu Mesleki Eğitim Merkezi\'nde

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oto lastik tamircisi Murat Aykut ve kardeşi Ercan Aykut, oğlu Eray Aykut'un kayıt yaptırdığı Mesleki Eğitim Merkezi'ne kaydolarak eğitim hayatlarına yeniden başladı. Murat Aykut, lise diploması almayı hedeflerken, oğlu Eray iş hayatına atılmak için eğitim alıyor.

06.02.2025 13:44  Güncelleme: 13:49
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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde oto lastik tamircisi Murat Aykut (44), kardeşi Ercan Aykut (42) ile birlikte oğlu Eray Aykut'un (16) kayıt yaptırdığı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümüne kayıt yaptırdı. Murat Aykut, "Kardeşimle ben de Eray'ın sayesinde MESEM'e kaydolduk, içimde uhde kalan lise diplomamı alacağım dedi.

Oto lastik tamirciliği yapan babasının mesleğine ilgi duyan Eray Aykut, MESEM Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümüne kayıt yaptırdı. Ortaokul mezunu olan babası Murat Aykut da oğlunun izinden giderek MESEM'e başvurdu. Hem lise diploması hem de ustalık ve usta öğreticilik belgelerini almak için okula başlayan Murat Aykut, kendisiyle birlikte kardeşi Ercan Aykut'u da merkeze kaydettirdi.

'HAZİRAN AYINDA KALFALIK BELGEMİ ALACAĞIM'

İş hayatına hemen atılmak için MESEM'e kaydolduğunu belirten Eray Aykut, "Babamın faaliyet gösterdiği jant, lastik sektöründe ona yardımcı olmak istedim. İş hayatına hemen atılmak istedim, İlkadım'daki MESEM okuluna kaydoldum. 11'inci sınıfta okuyorum. Haziran'dan sonra kalfalık belgemi alacağım. 13'üncü sınıfa geçtiğimde ustalık ve lise diploma belgemi alacağım dedi.

'LASTİK VE JANT DOKTORU OLDUM'

Babasından kalan mesleği yaptığını söyleyen Murat Aykut, "Bu işi zevkle yapıyoruz. Öğrencilik hayatım şöyle başladı. Okumadım diye çok üzüldüm. Arkadaşlarım okudu. Hepsi belli bir yerlere geldi. Ben birkaç yıl bunun üzüntüsünü yaşadım. Arkadaşlarım doktor oldu. Onlar hastalara ve insanlara bakıyorlardı ben de lastik ve jant doktoru oldum diye konuştu.

'LİSE DİPLOMAMI ALACAĞIM'

Lise diploması için canlı ders gördüğünü belirten Murat Aykut, "Okulun sağladığı bir program var. Haftanın 5 günü derse giriyoruz ve lise diplomasını almak için 1'inci dönemi geçtik. Bir yarı dönem sonra Allah'ın izniyle içimde üzüntü kalan lise diplomamı da alacağım diye konuştu.

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Öğretmeni Süleyman Özenç ise "Okulumuzun yönetmeliği gereği sanayideki çalışan öğrencilerimize koordinatörlük yapmaktayız. Bu işletmede çalışan bir tane öğrencimiz var, Eray Aykut. Bu öğrencimizin koordinatörlük görevi bana ait. Öğrencimizi haftalık ziyaretlerimizde iş yerinde takip ettiğim süre içerisinde gördüğüm olayda, çocuğumuzun çalıştığı yerin tamamen bir aile şirketi olduğunu fark ettim. Eray'ın öğrenciliği sırasında diğer çalışanların belgelerinin olmadığını ve alabileceklerini ifade ettik. Eray'ın babasının belgesi olmadığı için okulumuzun da yönetmelikleri ve gereği çerçevesinde alabileceğini gördüm. Bununla beraber babamıza kalfalık belgesini, ustalık belgesini sınavlar çerçevesinde almasını sağladık. Aynı zamanda ustalık belgesi alan öğrencilerin lise telafi programına da kaydolabileceğini söyledik. Lise diploması olmadığından, şu anda kendisini faal bir şekilde lise programında kaydedip öğrencimiz olarak hayatına devam ediyor. Aynı zamanda Eray'ın amcası da burada çalışıyor. Onun da belgeleri olmadığını gördük. Gerekli araştırmalar sonunda belge alabileceğini görüp kendisine kalfalık ve ustalık belgesi de şu anda vermiş durumdayız dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aile Şirketinde Eğitim Atağı: Hem Baba Hem Oğlu Mesleki Eğitim Merkezi'nde - Son Dakika

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