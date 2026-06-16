Aile Tartışmasında Kanlı Son - Son Dakika
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Aile Tartışmasında Kanlı Son

Aile Tartışmasında Kanlı Son
16.06.2026 16:18
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Güngören'de evlenmek isteyen M.D., kızın kardeşi Hazem Muhammed'e ateş açtı; Muhammed hayatını kaybetti.

GÜNGÖREN'de evlenmek istediği kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed (21) ile tartışan M.D. silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Hazem Muhammed ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve ailelerin buna karşı çıktığı iddia edildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti. İddiaya göre ailelerin izin vermemesi nedeniyle M.D. uzun süredir evlenmek istediği kızın ailesiyle sorun yaşıyordu.

SOKAKTA BEKLEDİ

Motosikletiyle sokağa gelen M.D., Hazem Muhammed'i beklemeye başladı. Bir süre sonra evlenmek istediği kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed otomobiliyle sokağa geldi. İkili arasında tartışma başladı.

'EVLİLİK İSTEĞİNE AİLELER KARŞI ÇIKTI' İDDİASI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hazem Muhammed, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve yabancı uyruklu olan ailelerin bu duruma karşı çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şiddet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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