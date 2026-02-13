Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlediği "Aile" temalı Kısa Film Yarışması sonuçlandı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, yarışmaya gönderilen 107 kısa film arasından dereceye girenler belirlendi.
Mehmet Ali Akış'ın hazırladığı, koruyucu aileleri konu alan "Kırık Saksıdaki Umut" filmi birincilik ödülüne layık görüldü.
Begüm Aksoy'un "Yol Arkadaşım" filmi ikincilik ödülünü alırken, Samet Yılmaz'a ait "Dünle Yarın Arasında" adlı kısa film ise üçüncülük ödülünü kazandı.
