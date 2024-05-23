Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kırklareli\'nde ziyaretlerde bulundu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tarıkdaroğlu, programına Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret ederek başladı.

Ardından Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, Bulut'u tebrik etti, görevinde başarı diledi.

Bulut'un çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Tarıkdaroğlu, ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Ardından Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'ne katılan Tarıkdaroğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.