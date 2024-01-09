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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay 3,2 Milyar TL Yaşlı ve Engelli Aylığı Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay 3,2 Milyar TL Yaşlı ve Engelli Aylığı Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı ve 1,4 milyar lira civarında engelli aylığının bu ay hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirterek, ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını da ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay 3,2 Milyar TL Yaşlı ve Engelli Aylığı Hesaplara Yatırıldı
09.01.2024 - 09:56,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, 1,4 milyar lira civarında da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş,"Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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