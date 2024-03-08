Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, video mesajla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz kadınları, elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katılıyor, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol alıyor"
"Biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak"
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığını, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol aldığını belirterek, "Biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak" dedi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla video mesaj yayımladı.
"Varlığıyla hayata ahenk katan, yeryüzündeki güzellikleri çoğaltan, sevgisi, şefkati ve merhametiyle zorlukları kolaylaştıran" tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Göktaş, "Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz. O kadınlar ki, emeği, eserleri ve fikirleriyle toplumu yeniden inşa ederler. O kadınlar ki, vefası, inancı ve azmiyle medeniyetimizin taşıyıcı gücüdürler. Türkiye işte bu kadınlarla güçlenecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı bu kadınlar inşa edecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığına, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol aldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak biz de tüm imkanlarımızı seferber ediyor, kadınlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı bu vizyonla hazırladık. Beş temel politika ekseni doğrultusunda uygulayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız ile kadınlara yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak."
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Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 'Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası'nda dört takım yarıştı. Karaağaç Ardaspor, finalde Bulgar rakibi Paldin Plovdiv'i 1-0 yenerek şampiyon oldu. Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi. Vali Sezer, oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik etti.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
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