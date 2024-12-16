Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahreyn Milli Günü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahreyn Milli Günü programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahreyn Milli Günü programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ve Bahreyn arasında 2023 yılında 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin, iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yeterince yansıtmadığını belirterek, "Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu hedeflerimizi daha da...

16.12.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ve Bahreyn arasında 2023 yılında 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin, iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yeterince yansıtmadığını belirterek, "Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu hedeflerimizi daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Bahreyn Milli Günü programında yaptığı konuşmada, Bahreyn'in liderliğini, hükümetini ve halkını tebrik ettiğini söyledi.

Ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağlardan gelen derin ve köklü ilişkilerin, son dönemde daha da geliştiğine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Göktaş, artarak devam eden üst düzey ziyaretlerin, ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Göktaş, ortak bir siyasi irade doğrultusunda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ticari ve askeri konularda olmak üzere pek çok alanda ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını anlatarak, "2023 yılında 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin, aslında iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli de yeterince yansıtmadığına inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu hedeflerimizi daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Tarihi ve kültürel bağlarımız, ortak vizyonumuzun temelini oluşturuyor"

İki ülke arasında turizm konusundaki işbirliğinin son yıllarda eriştiği düzeyden duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, Bahreyn vatandaşlarının son iki yıldır seyahat için en çok Türkiye'yi tercih etmelerinin önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Bakan Göktaş, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin önderliğinde ve hükümetin vizyonuyla, Bahreyn'in ilham verici bir örnek olmaya devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bahreyn'in ilerlemesinin en dikkat çekici noktası ise Vizyon 2030 stratejisidir. Bu kapsamlı kalkınma planı, adalet, rekabet ve sürdürülebilirlik değerlerini merkezine alarak Bahreyn halkı için daha parlak bir gelecek hedeflemektedir. Türkiye olarak, bu vizyon doğrultusunda özellikle kadınların güçlendirilmesi ve aile refahı gibi Bakanlığımızın öncelikli çalışma alanlarıyla örtüşen konularda atılan adımları ilgiyle takip ediyoruz.

Tarihi ve kültürel bağlarımız ve değerlerimiz, beşeri ilişkilerimizin ve ortak vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Benzer şekilde, Bahreyn'in aileyi güçlendirme konusundaki vurgusu hassasiyetlerimizi derinden yansıtıyor. Aile, her toplumun temel taşı olarak güçlü, merhametli ve dayanıklı topluluklar inşa etmede hayati bir rol oynuyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak iki ülkenin önceliklerinin birbiriyle örtüştüğünü görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Göktaş, bu ortak önceliklerin Türkiye ve Bahreyn arasındaki güçlü bağları daha da güçlendireceğine inandığını kaydetti.

Göktaş, "Bu özel günün, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, ortaklığımızı güçlendirmesini ve herkes için barış, refah ve ortak ilerlemeye dayalı bir gelecek inşa etme taahhüdümüzü pekiştirmesini diliyorum. Dost ve kardeş Bahreyn Krallığı'nı bu mutlu gün dolayısıyla tekrar tebrik ediyorum. Ülkenizin refahı ve başarısı daim olsun." temennisinde bulundu.

Programda, Bahreyn'in tanıtım videosu gösterildi. Göktaş, Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk ve Türkiye–Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kurtcan Çelebi, günün anısına pasta kesti.

Daha sonra Bakan Göktaş ile Büyükelçi Marzuk birbirlerine hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Türkiye, Bahreyn, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahreyn Milli Günü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
15:48 Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya’ya kaçan Esad’dan ilk açıklama Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
06:44 Putin’e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
02:30 İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber
00:11 Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad’ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
23:44 Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi
23:24 Bakan Tekin’in Erdoğan’a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP’li vekillere verdiği yanıt olay oldu Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
23:16 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
23:07 Bakan Göktaş’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 18:45:15. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahreyn Milli Günü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.