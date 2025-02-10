GÜMÜŞHANE'Yİ ZİYARET ETTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt Kızılay İl Merkezi Yeni hizmet binası açılış töreninin ardından Gümüşhane'ye geldi. Bakan Özdemir, Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret edip, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesini ziyaretti sonrası kentten ayrıldı.
Selda FIRAT/GÜMÜŞHANE,
Son Dakika › Güncel › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Gümüşhane'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?