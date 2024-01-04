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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hizmetlerin ulaşılabilirliğini artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hizmetlerin ulaşılabilirliğini artırmayı hedefliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ildeki vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için sunulan hizmetlerin ulaşılabilirliğini artırmayı ve 7 gün 24 saat çalışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hizmetlerin ulaşılabilirliğini artırmayı hedefliyor
04.01.2024 - 16:53,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "81 ilimizin tamamında, 85 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için sunduğumuz hizmetlerimizin ulaşılabilirliğini artırmayı ve mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat esaslı çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün katılımıyla İl Müdürleri Toplantısının açılış programını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda mevcut faaliyetlerin kapasitesine ve gelecek dönem planlamalarına yönelik istişarelerde bulunduklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"81 ilimizin tamamında, 85 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için sunduğumuz hizmetlerimizin ulaşılabilirliğini artırmayı ve mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat esaslı çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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