Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Togg ile Meclis'e geldi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın kullandığı Togg ile Meclis'e geldi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesinde TÜBİTAK'ta yapılan Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, törenin ardından birlikte Meclis'e hareket etti.

Göktaş, Kacır'ın kullandığı Togg ile Meclis'e geldi.