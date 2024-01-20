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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ocak Ayında 863 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yaptık - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ocak Ayında 863 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayında toplam 863 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi. Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ocak Ayında 863 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yaptık
20.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:42
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayında toplam 863 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda, SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına ilişkin 863 milyon lira SED ödemesi yaptık. Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz."

Kaynak: AA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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