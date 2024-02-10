Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 milyar TL tutarındaki Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin, bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Göktaş, program kapsamında, hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydederek, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.
Göktaş, bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi. Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca 'gelir kriteri' üzerinden programa dahil ettiklerini aktaran Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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