Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye'nin İlk Anne Müzesi'ni Gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye'nin İlk Anne Müzesi'ni Gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye\'nin İlk Anne Müzesi\'ni Gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede yer alan sanat eserleri ve koleksiyonlar hakkında bilgi alan Göktaş, anneliğin ve Anadolu'nun annelik tarihine dikkat çeken çalışmaları inceledi. Göktaş, müze kurucusu Şermin Yaşar'ı tebrik ederek, tüm annelerin gününü kutladı.

08.05.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, anneliğin ve Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, kendisini karşılayan müzenin kurucusu Şermin Yaşar'a "Hayırlı, uğurlu olsun. Büyük emek harcadınız." ifadelerini kullandı.

Yaşar ile müzeyi gezen Göktaş, müzedeki birçok önemli sanatçıya ait anne ve çocuk temalı tablo ve heykeller ile koleksiyonlara ilişkin bilgi aldı.

Geçmişten bugüne annelerin kullandığı ve anneliği simgeleyen eşyalar, objeler ve anneliğin değerine dikkati çeken sanatsal çalışmalar hakkında bilgilendirilen Göktaş, geçici sergi alanındaki Cumhuriyet Müzesi envanterine kayıtlı Mustafa Kemal Atatürk'ün bebeklik eşyaları, zıbını ve başlığı ile Zübeyde Hanım'ın seccadesini inceledi.

Dünya anne bebek koleksiyonunun bulunduğu salonda 50'den fazla ülkeye ait anne bebek temalı ve görselli antika bebekleri de gözlemleyen Göktaş, müzede oluşturulan alanda farklı ülkelerin ninnilerini dinledi.

Müzeyi ziyarete gelenlerle de sohbet eden Göktaş, yaptığı açıklamada, müze ziyaretinde çok duygulandığını belirterek, "Burada herkes, kendisine ait, annesine ait, köklerine ait ama aynı zamanda anneler de kendilerine ait bir parça bulabiliyor. Hem hüznü hem geleceği hem modernliğiyle birlikte aynı zamanda tarihimizin, köklerimizin çok derin çalışıldığı bir müze olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Müze kurucusu Yaşar'ı tebrik eden Göktaş, müzede annenin kutsallığının ve tarihinin çok güzel vurgulandığını belirtti.

Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere bütün annelerin gününü kutlayan Göktaş, "Türkiye'deki ve dünyadaki tüm annelerin gününü kutluyorum. Gazzeli annelerimizi ve savaş altında maalesef bu zorlu süreci yaşamak zorunda olan annelerimizin de gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şermin Yaşar da Göktaş'ın ziyaretinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

Yaşar, dünyadaki tüm annelerin duygularını ve Anadolu'nun annelik tarihini anlatabilmek için bu müzeyi açtığını kaydetti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Şermin Yaşar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye'nin İlk Anne Müzesi'ni Gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
09:30 Tanker sürücüsü, 9 kişinin can verdiği kazayı hastalığına bağladı Tanker sürücüsü, 9 kişinin can verdiği kazayı hastalığına bağladı
08:57 ABD’den bir ilk Refah’ta kullanılmasından korktukları için İsrail’e bomba sevkiyatını ertelediler ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
10:57 Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor
10:56 Eğitimciler, öğrencinin silahlı saldırısı sonucu ölen okul müdürünü protesto ediyor Eğitimciler, öğrencinin silahlı saldırısı sonucu ölen okul müdürünü protesto ediyor
10:50 Para piyasalarında son durum DolarTL 32,30 seviyesinden işlem görüyor Para piyasalarında son durum! Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:38 Kim Jong Un’u yıkan ölüm Kuzey Kore propaganda ustasını kaybetti Kim Jong Un'u yıkan ölüm! Kuzey Kore propaganda ustasını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 11:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye'nin İlk Anne Müzesi'ni Gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement