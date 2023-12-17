Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz." dedi.

"2 BİN 392 ENGELLİ VATANDAŞIMIZIN ATAMASINI YAPACAĞIZ"

Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin kamuoyunda "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız." diye konuştu.