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Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi - Son Dakika
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Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğal gaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.

06.12.2023 - 21:50,  Güncelleme: 23:26
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğal gaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'doğal gaz desteği' açıklaması Açıklaması

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kabine Toplantısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi - Son Dakika
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