Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetleri Kozluk'ta mobil araçla anlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetleri Kozluk'ta mobil araçla anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozluk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetlerini Mobil Sosyal Hizmet Aracıyla Bekirhan beldesi ve ilçe merkezindeki Millet Bahçesi'nde vatandaşlara anlattı. Personel, bilgilendirme sırasında vatandaşların sorularını yanıtladı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmetler hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Kozluk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Müdürlük koordinasyonunda Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile yürütülen bilgilendirme çalışmaları sürüyor.
Müdürlük personeli, Mobil Sosyal Hizmet Aracı'yla Bekirhan beldesi ve ilçe merkezindeki Millet Bahçesi'nde bilgilendirme faaliyeti yaptı, vatandaşların sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA
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