Aileler Dijital Oyun Seçiminde Etkin Olmalı

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Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüdai Ateş, çocukların dijital oyun seçiminde ailelerin aktif bir şekilde rol alması gerektiğini söyledi.

Ateş, AA muhabirine, yapılan araştırmalarda son yıllarda oyun üretiminin kolaylaştığını ve oyun üreticileri tarafından oyunların milyonlarca kişiye ulaştırıldığına dikkat çekerek, 2023 yılında 14 bin oyunun ilk kez dijital oyun dağıtım platformlarına yüklendiğini ifade etti.

Oyun üretiminin kolaylaşmasının birçok fırsatı doğurabildiği gibi bazı dezavantajları da beraberinde getirdiğini belirten Ateş, oyun üreticilerinin görsel roman tarzındaki iki boyutlu bazı oyunlara olumsuz her türlü temayı rahatlıkla dahil edebildiğini vurguladı.

Özellikle kimlik arayışı içerisinde ve duygusal boşlukta olan çocukların internette her türlü oyunla karşılaşabildiğini aktaran Ateş, çocukların oyun seçiminde ailelerin aktif bir şekilde rol alması gerektiğine değindi.