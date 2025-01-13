Aileler Dijital Oyun Seçiminde Etkin Olmalı - Son Dakika
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Aileler Dijital Oyun Seçiminde Etkin Olmalı

Aileler Dijital Oyun Seçiminde Etkin Olmalı

Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Dr. Hüdai Ateş, çocukların oyun seçiminde ailelerin rolünü vurguladı.

13.01.2025 14:47
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Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüdai Ateş, çocukların dijital oyun seçiminde ailelerin aktif bir şekilde rol alması gerektiğini söyledi.

Ateş, AA muhabirine, yapılan araştırmalarda son yıllarda oyun üretiminin kolaylaştığını ve oyun üreticileri tarafından oyunların milyonlarca kişiye ulaştırıldığına dikkat çekerek, 2023 yılında 14 bin oyunun ilk kez dijital oyun dağıtım platformlarına yüklendiğini ifade etti.

Oyun üretiminin kolaylaşmasının birçok fırsatı doğurabildiği gibi bazı dezavantajları da beraberinde getirdiğini belirten Ateş, oyun üreticilerinin görsel roman tarzındaki iki boyutlu bazı oyunlara olumsuz her türlü temayı rahatlıkla dahil edebildiğini vurguladı.

Özellikle kimlik arayışı içerisinde ve duygusal boşlukta olan çocukların internette her türlü oyunla karşılaşabildiğini aktaran Ateş, çocukların oyun seçiminde ailelerin aktif bir şekilde rol alması gerektiğine değindi.

Kaynak: AA

Bozok Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, yozgat, Yaşam, Son Dakika

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