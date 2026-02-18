Ailelerin Temel Giderleri 28 Bin 680 TL

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara'da dört kişilik bir ailenin yalnızca barınma ve zorunlu temel giderler için ödemesi gereken aylık tutarın 28 bin 680 liraya ulaştığını belirterek, "Bu hesapta mutfak harcaması yok, çocukların eğitim giderleri yok, sağlık masrafı yok, kıyafet yok, sosyal yaşam yok. Yani bir ailenin hiçbir şey yapmamasının, hiçbir şey yememesinin, sadece evinde oturmasının ve işe gidip gelmesinin maliyeti" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaşların temel giderlerinin maliyetine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Merkez Bankası verilerine göre Ankara'da ortalama kira bedelinin 21 bin liraya ulaştığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"2 bin lira doğal gaz, 750 lira elektrik, 350 lira su, iki kişi için bin lira cep telefonu, internet 500 lira ve yine iki kişi için 3 bin 80 lira ulaşım gideri. Toplam 28 bin 680 TL. Bu rakam, ekonomik krizin vatandaşın sofrasına, cebine ve evine nasıl yansıdığının en net göstergesidir."

Asgari ücretin 28 bin 75 lira, en düşük emekli maaşının ise 20 bin lira olduğunu hatırlatan Bulut, "Bugün asgari ücret, daha mutfak alışverişi yapılmadan bitmektedir. En düşük emekli maaşı ise yalnızca kiraya bile yetmemektedir. Bu tablo, milyonlarca insanı daha ayın başında eksiye düşüren AK Parti'nin kara düzenidir. İktidar yıllardır 'enflasyon düşüyor' masalı anlatıyor. Ancak vatandaşın gerçeği pazarda, faturada, kirada yazıyor" dedi.

"Vatandaşa iki seçenek bırakılmıştır: ya borçlanacaksınız ya da yaşamaktan vazgeçeceksiniz"

Bulut, mevcut ekonomik koşullarda tek maaşlı bir ailenin yaşamını sürdürmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Çift gelirli hanelerde dahi kira ve faturalar ödendikten sonra geriye kalan para, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya zor yetiyor. Çocukların eğitimi, bir hastalık, bir acil durum… Bunların hiçbiri bu hesapta yok. Vatandaşa iki seçenek bırakılmıştır: ya borçlanacaksınız ya da yaşamaktan vazgeçeceksiniz."

Ulaşım ve iletişimin artık lüks değil, zorunluluk olduğunu belirten Bulut, "İşe gitmek için ulaşım şart. Çocukların eğitimi için internet şart. Ama bu zorunlu kalemler bile artık vatandaşın sırtında ağır bir yüke dönüşmüş durumda. Sosyal hayat ise neredeyse tamamen silinmiş durumda. Bir sinema, bir dışarıda yemek, bir hafta sonu etkinliği artık orta gelirli aile için bile erişilemez hale gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"İktidarın görevi vatandaşını yoksullukla terbiye etmek değil, refahını güvence altına almaktır"

Konut kiralarındaki artışın yapısal bir barınma krizine dönüştüğünü ifade eden Bulut, sosyal konut üretiminin yetersizliğine ve kira piyasasındaki denetimsizliğe dikkat çekti. Bulut, "Kira artışları kontrol altına alınamıyor. Gelir artışları enflasyon karşısında eriyor. Bu denklem milyonlarca vatandaşı borç-icra sarmalına itiyor. Kredi kartı ve ihtiyaç kredileri, geçim aracı haline gelmiş durumda. Türkiye, yurttaşlarının hiçbir şey yapmadan bile bu kadar ağır bir bedel ödediği bir ülke olmamalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam, Anayasal bir haktır. İktidarın görevi vatandaşını yoksullukla terbiye etmek değil, refahını güvence altına almaktır. Bugün Ankara'da bir aile sadece kapısını kapatıp otursa bile 28 bin 680 TL ödüyorsa ortada açık bir yönetim sorunu vardır. Bu ekonomi politikası iflas etmiştir" dedi.