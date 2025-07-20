Air Cambodia'nın İlk Shenzhen-Siem Reap Uçuşu

PUNOM PEN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya'nın ulusal havayolu şirketi Air Cambodia, ülkenin kuzeybatıdaki Siem Reap kenti ile Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti arasında ilk direkt uçuşlarına başladı.

Air Cambodia'nın K6929 sefer sayılı tam yolcu kapasiteli uçağı, cuma günü Shenzhen'den Siem Reap Angkor Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Yapılan basın açıklamasında, "Bu uçuş, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Angkor Wat ile Shenzhen arasındaki ilk direkt uçuş rotasının açılışına işaret ediyor" denildi.

Siem Reap Angkor Uluslararası Havalimanı'nda, Kamboçya Devlet Sivil Havacılık Sekreterliği Daimi Sekreteri Chea Aun, Siem Reap Vali Yardımcısı Ngouv Sengkak ve Kamboçya Turizm Bakanlığı Müsteşarı Hang Sandap'ın katılımıyla açılış uçuşunu kutlamak için su takı töreni düzenlendi.

Air Cambodia Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Zhan David, yeni rotayla Çin'in Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'nden Kamboçya'ya turist akışının önemli ölçüde artırmasının beklendiğini söyledi.

Zhan, "Bu rota sadece Büyük Körfez Bölgesi ve ötesinden gelen turizmi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Siem Reap'te bulunan çok sayıda Avrupalı ve Amerikalı turisti Çin'e seyahat etmeye teşvik ediyor" ifadelerini kullandı. Zhan ayrıca yeni rotanın 2025 Kamboçya-Çin Turizm Yılı'na da yeni bir ivme kazandıracağını ekledi.

Haftalık olarak düzenlenecek uçuşlar, her perşembe yerel saatle 21.30'da Siem Reap'ten kalkacak ve cuma günü 06.20'de Shenzhen'den dönüş yapacak. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren uçuşlarda business ve ekonomi sınıfı koltuk seçenekleri sunuluyor.