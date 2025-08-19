Air Canada Grevi Sona Erdi - Son Dakika
Air Canada Grevi Sona Erdi

19.08.2025 15:11
Air Canada, 10 bin uçuş görevlisi grevini sona erdirmek için CUPE ile anlaştı.

Kanada merkezli hava yolu şirketi Air Canada, bünyesindeki 10 bin uçuş görevlisinin başlattığı grevin sonlandırılması konusunda Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Air Canada'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta başlatılan ve günde yaklaşık 130 bin kişiyi etkileyen greve ilişkin müzakerelerin sonuç verdiği duyuruldu.

Müzakerelerde, çalışma koşullarını protesto eden 10 bin uçuş görevlisinin işe dönmesi meselesinin görüşüldüğü belirtilen açıklamada, grevin sonlandırılması için CUPE ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, grev nedeniyle askıya alınan faaliyetlerin bugünden itibaren yeniden başlayacağı ancak hizmetin tam anlamıyla normale dönmesinin bir haftadan uzun sürebileceği kaydedildi.

Şirket faaliyetlerini askıya almıştı

Air Canada, çalışanların greve gideceklerini duyurması üzerine 16 Ağustos'ta faaliyetlerini askıya almıştı. Aynı gün Kanada hükümeti, şirket ile 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden CUPE arasındaki anlaşmazlığı çözmek için zorunlu tahkim talimatı vermişti.

Bunun ardından, Air Canada uçuşların yeniden başlayacağını duyurmuş ancak CUPE, çalışanların grevi sürdüreceğini açıklamıştı.

Şirket çalışanları, Kanada Endüstri İlişkileri Kurulunun (CIRB) işe dönüş talimatını reddederken, CUPE Başkanı Mark Hancock "gerekirse hapse girmeye hazır olduğunu" belirtmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Air Canada Grevi Sona Erdi - Son Dakika

14:17
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
