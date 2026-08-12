Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor - Son Dakika
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Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor

Abbas\'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin\'e dönüş umudunu simgeliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken bir sembol taşıdı. Abbas'ın ceketindeki Filistin bayrağı ve anahtar rozeti, Filistinlilerin yıllardır taşıdığı "geri dönüş" umudunu bir kez daha gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Abbas'ın konuşmasının yanı sıra ceketinin yakasında taşıdığı Filistin bayrağı ve anahtar rozeti de dikkat çekti.

TARİHSEL HAFIZA 

Abbas'ın yakasında taşıdığı anahtar, Filistinlilerin hafızasında önemli bir yere sahip olan geri dönüş hakkının sembolü olarak biliniyor.

Bu anahtar figürü, 1948 yılında yaşanan ve 'Nekbe' (Büyük Felaket) olarak adlandırılan süreçte evlerinden ve topraklarından sürgün edilen Filistinlilerin tarihsel hafızasını temsil ediyor. O dönemde yurtlarını terk etmek zorunda kalan aileler, bir gün geri dönecekleri umuduyla evlerinin anahtarlarını yanlarında götürmüşlerdi. 

Yıllar içerisinde nesilden nesile aktarılan bu anahtarlar; Filistinlilerin evlerine, topraklarına ve geçmişlerine olan bağlılığının ve geri dönüş hakkının en güçlü simgesi haline geldi.

“BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİZ” UMUDU

Filistinlilerin taşıdığı anahtarlar yalnızca bir evin kapısını açan araç olarak değil, kaybedilen yuvaya yeniden kavuşma umudunun sembolü olarak görülüyor.

Ailelerden sonraki kuşaklara aktarılan eski ev anahtarları, Filistin meselesinin en güçlü sembollerinden biri haline gelirken, anahtar figürü Filistin sanatında, protestolarda ve çeşitli anma etkinliklerinde de sıkça kullanılıyor.

ABBAS'IN YAKASINDA FİLİSTİN BAYRAĞI DA VARDI

Mahmud Abbas'ın ceketinde anahtar rozetinin yanı sıra Filistin bayrağı da yer aldı. Abbas'ın bu sembollerle ortak basın toplantısına katılması, Filistinlilerin topraklarına ve bağımsız bir Filistin devletine ilişkin taleplerinin sembolik bir ifadesi olarak değerlendirildi.

Abbas'ın Türkiye ziyareti kapsamında Erdoğan ile yaptığı görüşmede Filistin'deki son gelişmeler, Gazze'deki durum ve bölgesel meseleler ele alınırken, iki lider görüşmenin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Mahmud Abbas'ın Ankara'daki görüşmede bu sembolleri yakasında taşıması da, Filistin meselesinin yalnızca bugünkü siyasi gelişmelerden ibaret olmadığını; Filistinlilerin geçmişten bugüne taşıdığı yurtlarına dönme arzusunun da devam ettiğini gösteren dikkat çekici bir ayrıntı oldu.

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Son Dakika Filistin Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor - Son Dakika

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