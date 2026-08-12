Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
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Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı

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Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ardından dosyaya yeni ses kayıtları girdi. Güllü'nün ölümünden haftalar sonra kaydedildiği belirtilen görüşmelerde, olayın ardından yapılan kaçış planı ve ‘vasiyet’ oyunu deşifre oldu.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ardından, soruşturmaya ilişkin yeni ses kayıtlar ortaya çıktı.

ATV Haber'in ulaştığı ve Güllü'nün ölümünden birkaç hafta sonrasına ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında, cinayet şüphesini güçlendiren konuşmalar yer aldı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı

SAHTE VASİYETLE ŞÖHRET PLANI: 300 BİN LİRA GECEN OLACAK

Kayıtlardan birinin, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Tuğyan Ülkem Gülter ile magazin dünyasında “Sisi” ismi ile tanınan Seyhan Soylu arasında geçtiği belirtildi.

Görüşmede Soylu'nun, olayın ardından Gülter'e sanatçı kimliği üzerinden bir albüm hazırlanması ve bunun Güllü'nün vasiyeti ya da anısına gerçekleştirilen bir çalışma gibi sunulmasına yönelik planından bahsettiği görüldü.

Soylu'nun konuşmasında şu ifadeleri kullandığı kayıtlara yansıdı: "Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel onu da çok güzel hazırlamak, kızı hemşire olmayı tercih etmiş istememiş falan yapıyorum, zemini hazırlayacağım bir aranjöre söylettireceğim her şey haber olduktan sonra. Annenin anısına yapıyormuş gibi aklandıktan sonra. 300 bin lira gecen olacak senin"

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı

KAÇIŞ PLANI DA KONUŞULDU

Dosyaya giren bir diğer ses kaydında ise Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yaptığı belirtilen görüşmeler bulunuyor.

Gülter'in, olası bir kaçış öncesinde çocuğunu aile bireylerine bırakmayı planladığı öne sürüldü.

Kayıtlarda bu konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: "(Çocuğu için) Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak tek insanlar onlar"

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı

"İLK 10 GÜNDE BİZ YOL ALACAKTIK"

Ses kaydının devamında kaçışın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin konuşmalar da yer aldı. Sultan Nur Ulu'nun "1 hafta diyorum bakalım" sözlerinin ardından Gülter beklemek istemediğini ifade etti.

Gülter'in konuşması kayıtlara şöyle yansıdı: "Bir hafta çok. 1 haftada bu dosyayı sonuçlandırırlar arkadaşlar. Bizim burada bu kadar durmamız da hata, ilk 10 günde biz yol alacaktık"

Söz konusu kayıtların, Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından dosyaya giren yeni deliller arasında yer aldığı belirtildi.

Seyhan Soylu, Gündem, Güncel, Güllü, Son Dakika

Son Dakika Güllü Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika

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