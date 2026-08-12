İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada

İstanbul'da akşam saatlerinde denize giren vatandaşlar, gökyüzünde dikkat çeken bir ışık hareketi fark etti.

MERAKLA İZLEDİLER

Kısa süre içerisinde gökyüzünde ilerleyen cismin gök taşı olduğu anlaşıldı. Sahil ve denizde bulunan vatandaşlar, gökyüzündeki hareketliliği merakla takip etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gökyüzünde kısa süreliğine belirgin şekilde görülen gök taşının hızla hareket ettiği görüldü.