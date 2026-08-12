Lübnan idam cezasını kaldırdı - Son Dakika
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Lübnan idam cezasını kaldırdı

Lübnan idam cezasını kaldırdı
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Lübnan'ın idam cezasını kaldırmasını insan hakları için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan Meclisinin ülkede idam cezasını tamamen kaldıran yasa tasarısını onaylamasını takdir ederek bunu "yaşam hakkına yönelik güçlü ve ilkesel bir taahhüt" olarak değerlendirdi.

BM Komiseri Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın bölgede bu adımı atan "ilk ülke" olduğunu belirterek, kararı "insan hakları alanında önemli bir ilerleme" şeklinde niteledi.

BM'DEN DESTEK GELDİ

Lübnan'ın yıkıcı saldırılara, ağır kayıplara ve büyük acılara maruz kaldığı bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Türk, "Bu karar, böyle bir ortamda yaşam hakkına verilen güçlü ve ilkesel bir taahhüdü temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Türk, kanunun gecikmeksizin yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanlığına hızla sevk edilerek onaylanması çağrısında bulunurken, halen idam cezasını uygulayan diğer ülkelere de Lübnan'ı örnek almaları tavsiyesinde bulundu.

BM'nin idam cezasını "insan onuruna ve yaşam hakkına aykırı" gördüğünü vurgulayan Türk, kararı desteklediklerini kaydetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Meclisi dün yapılan oturumda ülkede idam cezasının kaldırılması ve bunun yerine müebbet hapis cezasının getirilmesini öngören kanun teklifini kabul etmişti.

SON İDAM 2004'TE İNFAZ EDİLDİ 

Lübnan'da son idam cezası infazı, eski Cumhurbaşkanı Emil Lahud döneminde 2004 yılında gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan bir görevli, amirinin izin talebini reddetmesi üzerine çıkan kişisel husumet sonucu 11 mesai arkadaşını otomatik tüfekle öldürmekten suçlu bulunarak idam edilmişti.

Lübnan Adalet Bakanlığı 2008 yılında 10 milletvekilinin imzasıyla idam cezasının affedilemez ve indirilemez ağırlaştırılmış müebbet hapisle değiştirilmesini öngören bir kanun tasarısı sunmuş, ancak söz konusu tasarı siyasi uzlaşı sağlanamaması nedeniyle meclis komisyonlarında kalmış ve yasalaşamamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan idam cezasını kaldırdı - Son Dakika

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