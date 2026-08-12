Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

Ekrem İmamoğlu da CHP\'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan kriz, partide büyük bir kopuşa dönüştü. Özgür Özel öncülüğünde 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından çok sayıda belediye başkanı ve parti yöneticisi de CHP ile yollarını ayırdı. Bu siyasi hareketliliğin ardından görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu, "17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.” dedi.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'bib sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 17 yıllık CHP üyeliğini sonlandırdığını duyururken, “Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“17 YILLIK CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM”

İmamoğlu, açıklamasında CHP'de geçirdiği 17 yıla dikkat çekerek kararının ülkenin geleceğine ilişkin taşıdığı sorumlulukla bağlantılı olduğunu belirtti.

İmamoğlu, “Kıymetli Yurttaşlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

“YENİ BİR YOL AÇIYORUZ”

İstifa kararının ardından yeni bir siyasi yol haritasına işaret eden İmamoğlu, açıklamasında dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İmamoğlu, “Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz” dedi.

İmamoğlu, yurttaşları ve yol arkadaşlarını bu yeni yürüyüşün parçası olmaya davet ederek, “Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ SİYASİ MESAJ

İmamoğlu'nun CHP'den istifa ettiğini duyurması, Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek gelişme olarak değerlendirildi. Özellikle açıklamasında “YENİ bir yol açıyoruz” ifadesini vurgulaması, bundan sonraki siyasi hamlesine ilişkin beklentileri artırdı.

İmamoğlu'nun daha önceki açıklamalarında da Türkiye için yeni bir siyasi yol ve değişim vurgusu yaptığı görülürken, kendi resmi sitesinde yayımlanan konuşmalarında “yeni” ve “birlikte yola çıkma” temalarının öne çıktığı görülüyor.

İmamoğlu açıklamasının sonunda bugüne kadar birlikte mücadele ettiği yol arkadaşlarına teşekkür ederek, “Umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya” çağrısında bulundu.

"GEÇ KALINMIŞ VBİR KARAR"

İmamoğlu'nun istifasını değerlendiren CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, "İstifa şaşırtıcı olmamıştır" dedi.

Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol göstericiliğinde ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ardından yine Sayın Kılıçdaroğlu’nun desteği ve ısrarı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Kendisi İstanbul’a aday olmaya cesaret edemediğinde, CHP tüm örgütleriyle arkasında durmuş ve helal oylarla seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmesinin geç kalmış bir karar olduğunu belirten Sarı, "Son olarak da Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Bir siyasi partinin üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına ‘Genel Başkanım’ diye hitap etmesi, başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer alması kabul edilemez bir durumdur. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmesi, aslında geç kalmış bir karardır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi, temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla, kişilerin bireysel kariyer hırslarına bağlı olmadan, köklü tarihi ve güçlü örgütüyle emin adımlarla yoluna devam edecektir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Yeni Parti, Özgür Özel, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika CHP Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ahmet1998* Ahmet1998*:
    çok da şey yani, yolsuzluk hırsızlık ne ararsan var. içerde çürü. 37 14 Yanıtla
  • raya3525@gmail.com [email protected]:
    CHP yi allak bullak edip sonra istifa etti. Takdir ediyorum. 33 12 Yanıtla
  • Gülsen Tanrıverdi Gülsen Tanrıverdi:
    ühüüüü ühüüü ???? 22 11 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    yaa niye bukadar bekledi ilginç etse ne olur etmese ne bu dahada ilginç 24 9 Yanıtla
  • Barış Yılmaz Barış Yılmaz:
    Boş konuşuyorsun 13 14 Yanıtla
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