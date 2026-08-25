Seyir halindeki kamyondan ürünleri çalıp kaçtılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyir halindeki kamyondan ürünleri çalıp kaçtılar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'da aksiyon filmlerini aratmayan bir hırsızlık yaşandı. Otobanda hızla giden kamyona yanaşan bir kamyonetin içindeki kişiler, kamyonun kasasındaki ürünleri saniyeler içinde çaldı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Mısır’da bir otoyolda aksiyon filmlerini aratmayan bir hırsızlık olayı meydana geldi. Yüksek hızla ilerleyen bir kamyona arkadan sıfır yanaşan kamyonetteki şahıslar, sürücünün kör noktasından faydalandı. Araç hareket halindeyken kamyon kasasına müdahale eden hırsızlar, içindeki ürünleri saniyeler içinde kendi araçlarına aktardı.

HIRSIZLIK ANBEAN KAMERADA

Kamyon sürücüsünün soygunu fark etmeden yoluna devam ettiği tehlikeli anlar, arkadaki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada büyük şaşkınlık yaratan görüntülerin ardından güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Mısır Seyir halindeki kamyondan ürünleri çalıp kaçtılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu
15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi 15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi
ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar Vizeler topluca iptal edilebilir ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar! Vizeler topluca iptal edilebilir
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası
ABD’den Suriye’ye tarihi adım ABD'den Suriye'ye tarihi adım
Bursa’da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı Bursa'da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı
Haiti’de çete saldırısında 43 kişi öldü Haiti'de çete saldırısında 43 kişi öldü
Umman’da petrol tankerine saldırı Umman'da petrol tankerine saldırı

22:51
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
21:54
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
21:49
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
21:28
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 00:11:51. #7.12#
SON DAKİKA: Seyir halindeki kamyondan ürünleri çalıp kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement