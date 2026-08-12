Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu

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Çorum'da bir apartmanda kötü kokular üzerine 52 yaşındaki Efkan Bahri Esgin'in cansız bedeni bulundu.

Çorum'da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, 52 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu

ÇEVREYE AĞIR KOKU YAYILDI

Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden 52 yaşındaki Efkan Bahri Esgin'in dairesinden çevreye yayılan ağır ve kötü kokuları fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı yardımıyla daireye giriş yaptı. 

Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İçeride yapılan kontrollerde, Efkan Bahri Esgin yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine giren sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede 52 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından Esgin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu - Son Dakika

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