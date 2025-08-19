Air Canada Grevi Sürüyor: Sendika Lideri Hapse Girmeye Hazır - Son Dakika
Air Canada Grevi Sürüyor: Sendika Lideri Hapse Girmeye Hazır

19.08.2025 10:51
Air Canada çalışanları, işe dönüş talimatını reddederek greve devam ediyor. Sendika lideri hapse girmeye hazır.

Air Canada şirketi çalışanları, Kanada Endüstri İlişkileri Kurulunun (CIRB) işe dönüş talimatını reddederken, greve devam eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikasının (CUPE) lideri "gerekirse hapse girmeye hazır olduğunu" açıkladı.

CBC News'in haberine göre, binlerce Air Canada uçuş görevlisi, bağımsız bir idari kurul olan CIRB'ın işe dönüş talimatını reddetti.

Binlerce grevci Air Canada uçuş görevlisini temsil eden CUPE'nin Başkanı Mark Hancock, dün düzenlediği basın toplantısında greve ilişkin "Eğer bu benim gibi insanların hapse girmesi anlamına geliyorsa, öyle olsun. Eğer bu sendikamızın para cezasına çarptırılması anlamına geliyorsa, öyle olsun." dedi.

Uçuş görevlilerinin daha iyi ücret talebiyle greve devam edeceklerini belirten Hancock, kimsenin yasayı çiğnemek istemediğini ancak sendika üyelerinin bir çözüm aradığını ve bu çözümün müzakere masasında bulunması gerektiğini söyledi.

CUPE Sözcüsü, CBC News'e yaptığı açıklamada, sendika ve şirketin pazartesi akşamı bir arabulucuyla görüştüğünü teyit etti.

CIRB, sendikanın "hafta sonu işbaşı" talimatına uymamasının "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, sendikadan pazartesi öğlene kadar "üyelerinin yasa dışı grevini ilan eden veya onaylayan tüm faaliyetleri durdurmasını ve pazarlık biriminin üyelerine görevlerine devam etmelerini talimat vermesini" talep etmişti ancak sendika bu talebi dikkate almadı.

CTV News'in haberine göre, basına konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, sekiz aylık müzakerelerin ardından bir anlaşmaya varılamamış olmasından dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.

Carney, her iki tarafı da yolcular için büyük "kaosa" neden olan bu durumu bir an önce çözüme kavuşturmaya çağırarak "Yüz binlerce Kanadalı ve ülkemizi ziyaret edenlerin bu eylemden dolayı mağdur olduğu bir durumdayız." dedi.

Kurulun talimatına uymamak, önemli para cezaları ve yaptırımlarla sonuçlanabilir.

Kaynak: AA

