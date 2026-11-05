Air Serbia, Belgrad-Bükreş uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı

Sırbistan hava yolu şirketi Air Serbia, Belgrad-Bükreş seferini yapan uçak için bomba ihbarı yapıldığını, ihbarın asılsız olduğunu belirtti.

Air Serbia tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün birçok Avrupa ülkesini etkileyen bomba ihbarlarından birinin Belgrad-Bükreş seferini gerçekleştiren uçak için de yapıldığı ifade edildi.

Bomba ihbarının asılsız olduğuna işaret edilen açıklamada, uçağın Bükreş'e güvenli şekilde iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, gerekli kontrollerin ardından Air Serbia'ya ait uçağın rutin düzenine devam ettiği bildirildi.