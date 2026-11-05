Air Serbia, Belgrad-Bükreş uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Air Serbia, Belgrad-Bükreş uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Air Serbia, Belgrad-Bükreş seferini yapan uçağa yönelik bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı. Şirket, uçağın Bükreş'e güvenli şekilde indiğini ve gerekli kontrollerin ardından rutin düzenine devam ettiğini belirtti.

Sırbistan hava yolu şirketi Air Serbia, Belgrad-Bükreş seferini yapan uçak için bomba ihbarı yapıldığını, ihbarın asılsız olduğunu belirtti.

Air Serbia tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün birçok Avrupa ülkesini etkileyen bomba ihbarlarından birinin Belgrad-Bükreş seferini gerçekleştiren uçak için de yapıldığı ifade edildi.

Bomba ihbarının asılsız olduğuna işaret edilen açıklamada, uçağın Bükreş'e güvenli şekilde iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, gerekli kontrollerin ardından Air Serbia'ya ait uçağın rutin düzenine devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
BelgradSerbiaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
18:15
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler Ölü sayısı 7’ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 18:25:48. #7.12#
SON DAKİKA: Air Serbia, Belgrad-Bükreş uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android