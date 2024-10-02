Air Serbia, Guangzhou'ya İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

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GUANGZHOU, 1 Ekim (Xinhua) -- Air Serbia'nın JU988 sefer sayılı uçağı, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde bulunan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından su takı merasimiyle karşılanıyor, 30 Eylül 2024.

Air Serbia, Pazartesi günü Belgrad ile Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'yu birbirine bağlayan ilk uçuşuna başladı.

Havayolu şirketi Belgrad-Guangzhou seferlerini Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirmeyi planlıyor.

Daha önce 25 Eylül'de China Southern Havayolları da Guangzhou ve Belgrad'ı birbirine bağlayan doğrudan bir hava rotası başlatmıştı. (Fotoğraf: Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı/Xinhua aracılığıyla)