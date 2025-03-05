Airbus, BAE'de A400M Uçağı İçin Üretim Yapacak

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ABU DABİ, 5 Mart (Xinhua) -- Airbus, A400M tipi uçağın kilit öneme sahip parçalarını Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üretmek istiyor.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın salı günü bildirdiğine göre Airbus'ın Afrika ve Ortadoğu Başkanı Gabriel Semelas, söz konusu girişimle yerel gelişmiş imalat ve mühendislik kuruluşlarının küresel havacılık tedarik zincirine entegre edilmesinin beklendiğini söyledi.

Airbus, BAE'de A400M için bakım, tamir ve revizyon tesislerinin yanı sıra özel bir eğitim merkezi de kurmayı planlıyor.

Semelas, şirketin BAE işgücüne eğitim ve teknik destek sağlayacağını kaydetti.

Airbus A400M, ağır ve aşırı büyük yüklerin taşınmasını ve asfaltsız pistlere teslim edilmesini sağlayan geniş bir kargo bölmesine sahip askeri nakliye uçağı.